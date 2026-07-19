Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi

Galatasaray transfer komitesinin büyük umutlarla kadroya kattığı yıldız isim Renato Ngaha, sarı-kırmızılı takımdaki macerasında beklenen etkiyi yaratamadı. Sarı-kırmızılı formayı giyeli henüz yalnızca 5 ay geçmiş olmasına rağmen, oyuncunun takımdaki geleceği ciddi şekilde masaya yatırıldı.

PORTEKİZ'DEN TALİBİ ÇIKTI

Portekiz basınına göre; Alverca, genç oyuncuyu transfer etmek istiyor. Portekiz ekibinin Galatasaray'ın talep ettiği şartlar konusunda bilgi aldığı belirtildi.

TAKIMDAN AYRILMA İHTİMALİ

Haberde, Gineli orta saha oyuncusunun bu transfer döneminde sarı-kırmızılı formadan ayrılmasının mümkün olduğu ve en olası senaryonun kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi olduğu vurgulandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Renato Nhaga, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 5 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.