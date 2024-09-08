Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defin işlemleri için mahalle mezarlığında hazırlık yapılıyor.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

İşte bölgeden kareler;