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Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

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Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde arama çalışmalarının 19'uncu gününde Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Otopsi işlemleri sürerken, defin için hazırlıklar başladı. Mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defin işlemleri için mahalle mezarlığında hazırlık yapılıyor.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

İşte bölgeden kareler;

Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Shef :

Narin kızımız bu köye defnedilmemeli Başka bir yere, ailesinin bilemeyeceği bir yere zira ailesi de yokmuş kızcağızın. Bu anlatılanlar bir kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil.

29
1
yanıtYanıtla
Emre null:

3 gün milli yas ilan edilsin

2
6
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