Otomobilinde bomba düzeneği bulunan kadın: 'Çok kötü şeyler olacak' diyordu

ÇORUM'da, dini nikahla birlikte yaşayıp, daha sonra ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Karadağ (45) ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül (46), 23'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

ÇORUM'da, dini nikahla birlikte yaşayıp, daha sonra ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Karadağ (45) ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül (46), 23'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. Hatun Demir, duruşmada Karadağ için "Bana 'Bak çok kötü şeyler olacak' diyordu" dedi.

Olay, 7 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına, iddiaya göre, düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta da hasar oluştu. İncelemede, bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek için polis merkezine götürüldü. Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Kadir Karadağ ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül, mahkemece tutuklandı.

Hatun Demir ise mahkeme çıkışında "Adalet neyse o, söyleyeceğim bir şey yok. Suçluysa cezasını çeksin, suçsuz ise çekmesin benim kimseyle zorum kimseyle iddiam yok" dedi.