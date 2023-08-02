Osmaniye'de Zorkun Yaylası'nda Genel Çevre Temizliği Yapıldı

OSMANİYE'de Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde genel çevre temizliği yapıldı.

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü himayesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) ve Belediye İzcilik Kulübü'nün destek verdiği çalışmada, yaklaşık 500 kilo atık plastik, cam ve kağıt toplandı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük, ' Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak bize gelen talepler doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları'ndan ve Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü'nün destekleriyle Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde temizlik faaliyeti yaptık. Burada 60'a yakın gençle birlikte Şenlik Tepesi'ni temizledik. Yaklaşık 500 kilogram çöp topladık. Değerli vatandaşlarımız lütfen çevreye çöpleri atmasınlar. Çöplerini poşet içerisinde çöp konteynerlerini atarlarsa çok memnun kalırız' diye konuştu.

Etkinliğe yöneticileri ile birlikte katıldıklarını söyleyen KAÇEP Başkanı Muhabbet Bayır, 'Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübümüz ve KAÇEP yöneticilerimizle birlikte Şenlik Tepesi'nde yapılan çevre temizliği programına katıldık. Biz bu temizliği memnuniyetle yaptık ama önemli olan bu temizliği yapmak değil, bundan sonra buraya piknik ve eğlenmek için gelen vatandaşlarımızın buldukları gibi temiz bırakmasıdır. Ümidimizde bu yoldadır. Ben bu etkinliğe katılan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah böyle temiz bir doğa bırakabiliriz' dedi. (DHA)