Orman Genel Müdürü Karacabey, Muğla'da yanan alanda incelemelerde bulundu Açıklaması

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması çalışmaları hakkında bilgi vererek, yangın öncesi ve sonrası stratejilerin önemini vurguladı. 2019 yılında Dalaman-Göcek bölgesindeki yangın sonrası 1433 hektar alana 450 bin fidan dikildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan alanların hızlı müdahaleyle eski haline dönmesi için çalıştıklarını belirterek "Bugüne kadar ülkemizin yanan alanların hiçbir metrekaresinde ormanlaştırma çalışmaları dışında herhangi bir müdahale olmamıştır." dedi.

Dalaman ilçesinde 10 Temmuz 2019'da başlayıp Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, 11 Temmuz 2019'da kontrol altına alındı.

Yanan alanda ilk fidanlar o yıl ilk kez kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturuldu. Dalaman-Göcek yangınında zarar gören 1433 hektar alanın tekrar ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında yaklaşık 450 bin fidan dikildi ve alana yaklaşık 35 ton tohum atıldı. Dikilen fidanların aradan geçen 6 yılda büyüdüğü ve yer yer 3 metreye bulan boylarıyla genç ağaçlara dönüştüğü gözlendi.

Helikopterle ağaçlandırılan alanlarda inceleme yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan yangının başlama ve kontrol altına alınma sürecini anlattı.

1433 hektarlık orman alanının yangından etkilendiğini hatırlatan Karacabey, yangın nedeniyle bölgede kaybolan yeşil alanın tekrar yeşil dokusuna kavuştuğunu söyledi.

Karacabey, yanan alanların tamamının tek bir metrekaresinin istisna olmaksızın yeniden ağaçlandırılıp ormanlaştırıldığını vurguladı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nün 2019'da ilan edildiğini hatırlatan Karacabey, şöyle konuştu:

"Bizler 11 Kasım 2019'da Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlamak için sahaya geldiğimizde alanın tamamında toprak işlemesi tamamlanmış yeniden fidan dikimine hazır hale getirilmişti. 450 bin fidan ile 35 ton tohum bu sahada toprakla buluşturuldu. Şu anda herkesi memnun eden görüntünün oluşmasını sağladık. Yanan alanlarda hangi usulle bölgenin tekrar ağaçlandırma çalışması yapılacağı planlandıktan sonra en geç 1 yıl içerisinde tekrar ormanlaştırma çalışmasını yürütüyoruz. Bugüne kadar ülkemizin yanan alanlarının hiçbir metrekaresinde ormanlaştırma çalışmaları dışında herhangi bir müdahale olmamıştır."

Maalesef vatandaşların zihninde yanan alanların orman dışında kullanılacağı şüpheleri olduğunu belirten Karacabey, alanların ormanlaştırma dışında kullanılmadığını vurguladı.

"Bizim en önem verdiğimiz konu, mümkünse yangının hiç çıkmaması"

Yangınların esasen çıkmamasının önemli olduğunu dile getiren Karacabey, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadelede 3 temel stratejimiz vardır. Bunlar yangın öncesi yapılan çalışmalar, yangının söndürülmesi çalışmaları ile yangın sonrası yeniden ağaçlandırma. Bu çalışmaların her biri çok çok önemli. Bizim en önem verdiğimiz konu mümkünse yangının hiç çıkmaması. Bu maksatla özellikle orman köylülerimizin yaşadığı alanlarda bütün vatandaşlarımıza orman yangınlarının çıkış nedenlerini, nasıl büyük felaketlere sebep olduğunu ve yangınların çıkmaması konusunda neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık oluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025-2026 yılı eğitim öğretim sezonunun başlangıcında ilk ve orta dereceli okulların tamamında özellikle orman yangınlarına dikkati çekmek maksadıyla 'Yeşil Vatan' konusu işlendi. Okullarda işlenen Yeşil Vatan konusu sayesinde 18 milyon öğrencimizin orman yangınlarına sebep olacak davranışlardan uzak durmaları veya bir orman yangını gördüklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda farkındalık çalışmalarını sürdürmüş olduk. Yüzde 96'sı maalesef insan kaynaklı olan bu orman yangınlarının çıkmasının önüne bu şekilde geçmiş olacağız."

Her türlü tedbire rağmen yangınların çıkabildiğini, yangınlarla Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyadaki en ileri teknoloji, en gelişmiş aletler ve tecrübeli 25 bin personelle mücadele ettiklerini anlatan Karacabey, yangınla mücadeleye gönüllüler, belediyeler, kamu kurum kuruluşlarının destek verdiğini ifade etti.

"Türkiye, orman yangınlarında Fransa'dan sonra en başarılı ikinci ülke"

Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle kıyaslandığında Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre Türkiye'nin Fransa'dan sonra en başarılı ikinci ülke olduğunu bildiren Karacabey, "Bunu ülkemiz adına büyük bir gurur meselesi olarak ifade edebiliriz. Fakat dediğim gibi yangınlardaki en büyük başarı yangınların hiç çıkmamasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Karacabey'e Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür eşlik etti.

Öte yandan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekibince yanan alanların öncesi ve sonrasında havadan çekilen görüntüleri, alanların yeniden yeşermeye başladığını gösteriyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
