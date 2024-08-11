Ordu'da Şiddetli Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı

Ordu'nun Altınordu ile Perşembe ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Perşembe ilçesinde camiye gitmek isteyen imam Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince dereden geçirildi.

Altınordu'da aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

ALTINORDU-ULUBEY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Altınordu-Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

CAMİ İMAMI İTFAİYE TARAFINDAN DEREDEN KARŞIYA GEÇİRİLDİ

Perşembe ilçesinde ise 1,5 yıl önce meydana gelen selde yıkılan ve henüz yapılmayan köprü, vatandaşların ulaşımını olumsuz etkiledi. Bugün etkili olan sağanak sonrası Akçaova Irmağı'nın debisinin yükselmesi ile vatandaşların yaptığı tek ulaşım noktası kapandı. Köprüde ulaşım tamamen kapanırken, Dereköy Camii İmam Hatibi Günay Avcı karşıya geçemedi. Bir süre karşıya geçmek için uğraşan Avcı, vatandaşların seslenmesi üzerine geri döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini sağladıktan sonra imamı suyun içerisinden karşıya geçirdi.

Vatandaşlar, yaklaşık 1,5 yıl önce yıkılan köprünün henüz yapılmadığını, bunun için DSİ ve gerekli yerler ile irtibat kurduklarını söylediler. Vatandaşlar, DSİ yetkilileri ile görüştüklerinde yeni proje yapılacağını ve bu köprünün yıkılacağının söylendiğini ancak yeni projeyi dahi göremediklerini iddia ettiler. Mevcut köprünün üzerinden kendi emekleriyle doldurma yol yapmaya çalıştıklarını ve her yağmur yağdığında suyun yükselmesi ile yapılan yolun tekrardan ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.

110 ŞİKAYET GELDİ

Öte yandan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı yağışların taşkına dönüşmesiyle belediyeye toplam 110 şikayet geldiğini ifade etti. Bu şikayetlerin 45'iin ev ve iş yerlerine ait olduğu bilgisini paylaşan Tepe, "Sorumluluk sahası ayırt etmeksizin gelen şikayetlerin şu ana kadar 80'ine müdahale ettik. Kent merkezimizle birlikte kırsal mahallelerimizde de müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması için tüm imkanlarımızla sahada özveriyle çalışmalar yürüten ekibimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Birlikte tüm olumsuzlukları aşacağız." dedi.