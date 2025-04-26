Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Rüşvet anı kamerada

Ordu'da Feci Kaza: Eşini Kaybeden Sürücü Kalp Krizi Geçirdi

Ordu'da Feci Kaza: Eşini Kaybeden Sürücü Kalp Krizi Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, 'patpat' tarım aracının dut ağacına çarpması sonucu eşi hayatını kaybeden İhsan Bayram, kazadan 12 saat sonra kalp krizi geçirdi.

ORDU'da 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının dut ağacına çarpmasıyla eşi Ayşe Bayram'ı (81) kaybeden, kendisi de yaralanan sürücü İhsan Bayram (81), kazadan yaklaşık 12 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Ulubey ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Bayram'ın kullandığı patpat, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dut ağacına çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ayşe Bayram'ın öldüğü belirlendi.

Yaralı İhsan Bayram ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla atlattığı kazada eşini kaybeden İhsan Bayram, tedavisinin ardından hastaneden yakınlarıyla çıkıp, eşinin cenazesini teslim alarak Kardeşler Mahallesi'ndeki evlerine geçti. İhsan Bayram, gece saatlerinde rahatsızlanıp ambulansla tekrar Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bayram, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın kazadan yaklaşık 12 saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.