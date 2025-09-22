Olay Anında Çekilen Görüntüler Ortaya Çıktı
İş insanı Z.E.'nin, kendisini vuran şoför Z.Ş.'nin tabancasını almaya çalıştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Z.E. hastanede tedavi edilirken, Z.Ş.'nin işlemleri emniyette devam ediyor.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde iş insanı Z.E.'nin, kendisini bacağından vuran şoförü Z.Ş.'nin elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Z.E.'nin yaralı halde bir süre boğuştuktan sonra şoförünün elinden tabancayı aldığı an da görüntüye yansıdı. Öte yandan Z.E.'nin hastanede tedavisi sürerken, Z.Ş.'nin de emniyette işlemleri sürüyor.
Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel