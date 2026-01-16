Bursa ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

mns Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Vali Ayyıldız'a, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kurum müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.

Vali Ayyıldız, karnelerini alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bursa'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 652 bin 666 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Balıkesir

Karesi Merkez Zafer İlkokulu'nda düzenlenen törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Tatilin çocuklar ve aileler için güzel geçmesi temennisinde bulunan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve aileleri tebrik ediyorum. Hayırlı tatiller diliyorum. Termal turizmin önemli merkezlerinden biri olan ilimize bu süreçte yoğun tatilci beklemekteyiz. Onlardan en önemli isteğimiz trafik kurallarına uyarak seyahat etmeleridir. Kentimize gelecek olan tüm tatilcilerimize de mutlu günler diliyorum. İnşallah ilimizde kar yağarsa çocuklarımız da güzel güzel kar oynarlar."

Kentte, 196 bin 500 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Çanakkale

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Cevatpaşa Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Vali Toraman'a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.

Toraman, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Çanakkale'de 8 bin 194'ü okul öncesi, 24 bin 931'i ilkokul, 25 bin 112'si ortaokul, 22 bin 46'sı ortaöğretim olmak üzere toplam 80 bin 283 öğrenci karne aldı.

Kütahya

Kentte 570 okulda öğrenim gören 90 bin 373 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kütahya Orgeneral Asım Gündüz İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Eskişehir

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki 23 Nisan İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Aksoy, çocuklara "iyi tatiller" diledi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Aksoy, görev süresinin dolması nedeniyle öğrenciler tarafından okuldan alkışlarla uğurlandı.

Yalova

Yalova İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Vekili Osman Sarı ile İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret eden protokol, öğrencilere karneleri ve hediyelerini vererek güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

Yalova genelinde resmi ve özel toplam 204 okulda eğitim gören yaklaşık 55 bin öğrenci ve 3 bin 800 öğretmen, yarıyıl tatiline girdi.

Bilecik

Vali Faik Oktay Sözer ile İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törene katılıp öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Sözer ile Şimşek, daha sonra çocuklara "iyi tatiller" diledi.

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan ile Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğrencilere karnelerini verdi.

Kent genelindeki 177 okulda öğrenim gören 38 bin 565 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.