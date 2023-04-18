Öğrenci velisinden okul müdür vekiline darp suçlaması

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ahmet Bayar, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokulunun müdür vekili E.B.'nin çıkan tartışmanın ardından kendisini demir çubukla darbettiği iddiasıyla hem polise hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ahmet Bayar, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokulunun müdür vekili E.B.'nin çıkan tartışmanın ardından kendisini demir çubukla darbettiği iddiasıyla hem polise hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'da bir ilkokulda meydana geldi. Çocuğunun sınıfını değiştirme talebi kabul görmeyen veli Ahmet Bayar ile okul müdür vekili E.B. arasında, müdür odasında tartışma çıktı. İddiaya göre talebi reddedilen Ahmet Bayar, tartıştığı müdür vekili E.B.'ye vazo, E.B. ise masasının üzerindeki bir cismi Bayar'a fırlattı. Cismin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Bayar'a yine iddiaya göre E.B. demir çubukla saldırdı. Bayar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.