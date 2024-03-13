Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

"FENOMEN SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ" İDDİASI

Mahkeme, Eylem Tok'un boşandığı eşi T.C.'nin babası Bülent Cihantimur hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verirken Cihantimur'un çalışanı ise tutuklandı. O firarda payı olduğu ifadelere de yansıyan doktor baba Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin konuştuğu 'fenomen soruşturmasında' şüpheli olduğu ortaya çıktı. Cihantimur'un diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Kanal D'nin haberine göre Cihantimur, fenomenlere yönelik kara para soruşturmasının şüphelilerinden biri.

Doktor baba Bülent Cihantimur.

13 ŞÜPHELİDEN BİRİ BÜLENT CİHANTİMUR

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ardından birçok fenomen hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturulan o fenomenlerden biri de kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Onların dosyasında 13 şüpheli vardı, o şüphelilerden biri de Bülent Cihantimur'du. Soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiaları ortaya atılınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. Ayrıca HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine savcı emeklilik dilekçesi verip mesleği bıraktı. Savcı dosyadan alınmadan önce Cihantimur ile ilgili birçok tartışmalı karara imza attı. Onlardan ilki de mal varlıklarıyla ilgiliydi. Savcı, mahkemeye gönderdiği yazıda Cihantimur'un da olduğu 13 şüpheli ile ilgili suçlamaları belirtti ve bu şüphelilerin sahibi olduğu 3 şirkete el konulmasını istedi. O şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Bu karar diğer şüphelilerin avukatlarının da dikkatini çekti. Avukatlar, Savcı Kökçü'nün dosyadan alınmasının ardından yeni savcıya dilekçe sundu. Kökçü'nün Cihantimur'a ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu. Dosyadaki bilgilere göre Kökçü, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep etti. Ancak talebinde şüphelilerin bu saat itibarıyla hazır edilemediğini vurguladı. Yani gözaltına alınamamasının nedeni olarak saati gösterdi ama mahkeme kararında saat belirtilmedi.

"ŞÜPHELİLER BÜLENT CİHANTİMUR'U HİÇ TANIMAMAKTADIR"

Akılları karıştıran bir başka detay ise 'Tayyargiller' soruşturmasındaki 12 şüphelinin birbiriyle ortak ve akraba olması. 12 kişi iddiaya göre 13'üncü şüpheliyi yani Bülent Cihantimur'u tanımıyor. Şüphelilerin avukatları bu iddialarıyla ilgili de başsavcılığa başvurdu. "Soruşturmanın şüphelileri Bülent Cihantimur'u hiç tanımamaktadır, hayatı boyunca bir kez dahi sesini duymadığı, yüzünü görmediği bir şahısla aynı soruşturma dosyasının neden şüphelisi olunmuştur" sorusu yöneltildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bülent Cihantimur'un neden özellikle bu soruşturma dosyasında girdiği ve hangi şirketleriyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığına bakılıyor.

EYLEM TOK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eylem Tok ise uzun süre sonra sessizliğini NOW Ana Haber'e bozdu. Firari Tok, "Sadece savcıya konuşacağım" ifadelerini kullandı. Eylem Tok ayrıca muhabirin sorduğu "Ne zaman geleceksiniz?" sorusu sonrasında ise telefonu kapattı.