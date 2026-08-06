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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Görüntüler

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Görüntüler
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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde her yaştan katılımcı, çocuk şenliği, resim atölyesi ve edebiyat söyleşisi gibi etkinliklerle eğlenceli ve öğretici vakit geçirdi. Festival, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında her yaştan vatandaşlar birbirinden farklı etkinliklere katıldı.

Kentte hafta sonunda başlayan festivalde, söyleşiden sanat atölyesine ve çocuk aktivitelerine uzanan program ziyaretçilere yeni deneyimler kazandırıyor.

Öğretirken eğlendiren "Çocuk Köyü" ve "ASELSAN Çocuk Şenliği" etkinlikleri çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Eğitici içeriklerle eğlenceyi bir araya getiren etkinlik alanlarında çocuklar, teknolojiyi yakından tanıma ve farklı uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Gün boyunca devam eden programda merak duygularını harekete geçiren uygulamalara katılan çocuklar eğlenirken yeni bilgiler edindi.

Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesinde ise eğitmen Zeliha Saçlı tarafından düzenlenen, "Yağlı Boya ve Karışık Teknik Geleneksel Resim Atölyesi"ne katılanlar uygulama deneyimi yaşadı.

Tuval üzerine yağlı boya, akrilik, doğal pigmentler ve çeşitli dokusal malzemeleri bir arada kullanarak kompozisyonlar oluşturan katılımcılar, geleneksel motifleri çağdaş yorumlarla yeniden ele aldı.

Ürgüp Tahsinağa İlçe Halk Kütüphanesi'nde de yazar Hatice Karabakla, "Edebiyat Psikolojisi ile Kendini Bulma Yolculuğu" başlıklı söyleşi programında okurlarla bir araya geldi.

Nevşehir'i kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, 9 Ağustos'a kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: AA
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