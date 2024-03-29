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Netanyahu, Hamas ile müzakereler için istihbarat direktörlerinin Katar'a gitmesine onay verdi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için Hamas ile dolaylı müzakereleri yürütmek üzere iç ve dış istihbarat direktörlerinin Katar'ın başkenti Doha veMısır'ın başkenti Kahire'ye gidişini onayladığı bildirildi.

GEÇEN HAFTA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın ilerleyen günlerde önce Katar'ın başkenti Doha'da ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek müzakerelere katılımını onayladı. Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı müzakereler geçen hafta Doha'da devam etmiş ancak ateşkes ve esir takası için anlaşma sağlanamamıştı.

SAVAŞ KABİNESİ ARASINDA ESİR TAKASI TARTIŞMASI

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan savaş kabinesinde Binyamin Netanyahu ile kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot arasında tartışma yaşandığı belirtilmişti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre 28 Mart'ta yapılan toplantıda, Netanyahu ile Gantz ve Eisenkot arasında sert bir tartışma çıkmıştı. Kabine toplantısı sırasında Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas ile esir takası konusunda anlaşma yapılması için müzakerelerde görevli heyetin yetkilerinin genişletilmesi önerisinde bulunduğu aktarılmıştı. Barnea'nın önerisinin Netanyahu tarafından reddedilmesi üzerine Gantz ve Eisenkot'un buna karşı çıktığı ve aralarında şiddetli bir tartışma yaşandığı ifade edilmişti.

Netanyahu, Hamas ile müzakereler için istihbarat direktörlerinin gitmesine onay verdi

"DÜŞMANA ZAYIF GÖRÜNEMEYİZ"

Gantz ve Eisenkot'un, "Bu müzakereler çok uzun süredir devam ediyor ve şimdi bitirmemiz gerekli. Eğer aktif bir çaba gösterseydik görüşmelerin ortasında olabilirdik, görüşmeler ilerlemedi çünkü sorumluluk alamadık." dediği kaydedilmişti. Netanyahu ise "Zorlu müzakereler yürütüyoruz. Bu iş karmaşık. Hamas anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor. Düşmana zayıflık belirtisi gösteremeyiz." ifadelerini kullanarak anlaşmaya yönelik öneriyi reddetmişti.

Netanyahu, Hamas ile müzakereler için istihbarat direktörlerinin gitmesine onay verdi

ATEŞKES KARARI UYGULANMIYOR

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 20 binden fazlası kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinli öldü, 70 binden fazla kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam etti.

Netanyahu, Hamas ile müzakereler için istihbarat direktörlerinin gitmesine onay verdi

Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı ifade ediliyor. İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. BÇatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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