Haberler

Netanyahu, Türkiye'nin Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü Rubio'ya iletti iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Katar'ın Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasına karşı olduğunu belirtti. Netanyahu, ABD'nin bu konuda kendileriyle istişare edilmeden karar aldığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu doğrudan arayarak Türkiye ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında kurulan Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü ifade ettiği belirtildi.

İsrail basını, Başbakanlık Ofisi'nin 17 Ocak'ta Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşmesi talimatı verdiğini açıklamasından kısa süre sonra İsrail Başbakanı'nın Rubio'yu doğrudan arayarak görüştüğünü aktardı.

Habere göre Netanyahu, Rubio ile görüşmesinde İsrail'in Türkiye ve Katar'ın kurulda yer almasına karşı çıktığını ve ABD'nin kurula ilişkin açıklamasına şaşırdığını söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını açıklamasından sonra geri dönüşün mümkün olmadığı bir yola girildiğini fark ettiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, Netanyahu-Rubio görüşmesini doğruladığı belirtildi.

İsrail, ABD'nin kararı kendileriyle koordine etmediğini öne sürmüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi, 17 Ocak'ta ABD'nin duyurduğu Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini iddia etmiş, Netanyahu'nun konuyu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Saar'a ABD'li mevkidaşı Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiğini aktarmıştı.

Yerel basın, Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetiminin tepkisine neden olduğunu kaydetmişti.

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.

Kurulda, Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

Bayrağımıza yapılan saldırıya zehir zemberek tepki
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor

YPG'nin can damarı kesilmek üzere, şiddetli çatışmalar var
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım