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Balkondan düşen çocuğu havada yakaladı

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Balkondan düşen çocuğu havada yakaladı
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Mısır'ın Gize kentinde ikinci kattaki balkondan düşen çocuk, aşağıda bulunan bir gencin dikkati sayesinde ölümden döndü. Düşerken çamaşır ipine çarpan çocuğu fark eden genç, hızla koşarak doğru noktada pozisyon aldı ve yere çakılmasına saniyeler kala havada yakaladı. Nefes kesen kurtarış güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mısır'ın Gize kentinde saniyeler içinde yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir binanın ikinci katındaki balkondan düşen çocuk, aşağıda bulunan gencin son anda yaptığı müdahaleyle yere çakılmaktan kurtuldu.

ÇAMAŞIR İPİ SANİYELER KAZANDIRDI

Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, balkondan düşen çocuğun önce binanın önündeki çamaşır ipine çarptığı görüldü. Çocuğun düşüş hızını azaltan ip, aşağıdaki gence de müdahale edebilmesi için kritik birkaç saniye kazandırdı.

YERE ÇAKILMAKTAN SON ANDA KURTARDI

Çocuğun düştüğünü fark eden genç, hiç tereddüt etmeden hızla bulunduğu noktaya koştu. Çocuğun düşeceği yeri kestirerek altına geçen genç, yere çarpmasına saniyeler kala kollarını açarak bekledi. Hızla aşağı düşen çocuk, gencin kollarına düştü. Çarpmanın etkisiyle genç de dengesini kaybederken çocuğun sert şekilde zemine çarpmasını engellemeyi başardı. 

Kaynak: Haberler.com
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