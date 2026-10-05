Haberler

Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Çankaya'da bir otelin 6. katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede müşahede altına alınırken, düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadının düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, N.G.G isimli kadın bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın müşahede altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı öğrenildi.

"Durumu iyi değildi"

Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, "O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ortalığı karıştıran ifadeyi o vermişti! Şimdi iki yorumcudan şikayetçi oldu

Türk futbolunu karıştıran ifadeyi veren isim onlar için de adım attı

Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var

Binlerce kişi ülkenin başkentine ilerliyor! Tek bir talepleri var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber

Trabzonspor'da beklenmeyen sakatlık
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi
MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde

"Sonu kötü olacak" dediği ismin hayatı kabusa döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip

Türkiye için gurur günü! Yeni aracı "Yüzde 80'i yerli" diyerek duyurdu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Adana'da trafikte tartışan iki sürücü 180 bin lira ceza yüzünden araçtan inmedi! Kavga camdan cama sürdü

Kavga ettiler ama araçtan inmediler! Sebep 180 bin liralık ceza