Nesli tükendiği sanılıyordu! 48 yıl sonra ortaya çıkan Anadolu leoparının yeni görüntüleri

Anadolu leoparının fotokapana yansıyan yeni görüntülerini Twitter'dan paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz" dedi.

ANADOLU LEOPARI EN AZ 4 FARKLI YERDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, nesli tehlike altındaki Anadolu leoparının Türkiye'de tespiti ve korunması için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Ülkede leopar cinsinin tekrar tespit edilmesi sonucu nüfus artışı, sanayileşme ve orman yangınları gibi habitat tahribatına yol açan etmenlerin yanı sıra aşırı kaçak avcılık gibi kısıtlayıcı faktörler nedeniyle türün neslinin her geçen yıl azalma eğiliminde olması da "ulusal eylem planı" hazırlama çalışmalarını gündeme getirdi.

Ulusal eylem planı kapsamında sistematik veri toplama çalışmaları başlatıldı. Süreç içinde Türkiye'de, farklı bölgede yapılan çalışmalarda, bir erkek leopar daha tespit edildi. DKMP Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarların değerlendirilmesiyle ülkede en az 4 farklı alanda leopar olduğu belirlendi.

ÜNİVERSİTE "LEOPAR EYLEM PLANI" OLUŞTURULDU

Kapsamlı araştırma ile mevcut, potansiyel yaşama alanlarının belirlenmesi için "Leopar Araştırma Birimi" oluşturularak, "Leopar Eylem Planı" çalışmaları başlatıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kedigiller Uzmanlar Grubu ve DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü proje için TÜBİTAK'a başvuruda bulundu. Hazırlık aşamasındaki eylem planında, Türkiye'de "Anadolu leoparı" olarak anılan alt türün yayılış haritası yeniden oluşturulmaya çalışılıyor.

Anadolu leoparının bulunması muhtemel alanlarda iz, dışkı, leş gibi işaretlerin araştırılması, yöre halkı ile görüşülerek bu alanlardaki cinslerin tespiti, koruma ve geliştirilme tedbirlerinin alınması eylem planında yer alıyor. Popülasyonun geleceği için dişi birey bulunması eylem planının önemli maddelerinden biri oldu.

SON LEOPARIN 1974'TE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Türkiye'de nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparı, geçtiğimiz Mayıs ayında 48 yıl sonra ilk kez görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün arazi çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019'da erkek leopara ait iz ve işaretlere rastlanıldı. Fotokapanla görüntüsü alınan leopar, 4 farklı noktada daha belirlenendi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülüyordu.

"ANADOLU LEOPARI" İSMİ BİLİMSEL OLARAK KABUL EDİLDİ

Ayrıca 20-22 Eylül 2022'de Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeli Çalışma Grubu kapsamında, 1'inci Leopar Menzil Ülkeleri Toplantısı, Gürcistan'da gerçekleştirildi. Toplantıda, öncelikle bu ülkelerde yayılış gösteren ve daha önceden farklı alt türler olduğu düşünülen Kafkas leoparı (P. pardus ciccaucasica), İran leoparı (P. pardus saxicolor) ve Anadolu leoparının (P. pardus tulliana) yapılan genetik çalışmalar sonucunda aynı alt türler olduğu bilgisi sunuldu. Bu nedenle bilimsel isimlendirme kuralları gereği, aynı türe verilen farklı isimlerden ilk önce verilen ismin kabul edilmesi kuralına göre 'P. pardus tulliana' (Anadolu leoparı) ismi, tüm coğrafyada görülen alt tür için bilimsel isim kabul edildi. Bu toplantıda ayrıca bu alt tür için bir bölgesel eylem planı hazırlanarak kabul edildi.