Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında savcı mütaalasını açıkladı.

SAVCI: AİLE POLİSLERİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

5 saatten fazla süren sanık ifadelerinin ardından 14 sayfalık mütaalanın özetini açıklayan savcı "Herkes suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" ifadelerini kullandı. Suçluların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını isteyen Savcı, Narin'in boğularak öldürüldüğünü söyledi.

ARİF GÜRAN: BİRİ KOLTUĞUNDAN OLMASIN DİYE BİR AİLE MAHVEDİLDİ

Mütalaanın ardından baba Arif Güran söz aldı. Baba haykırarak, şöyle konuştu: "Ben uyuyamıyorum. Uyuduğumda kızım beni çağırıyor. Küçük kızımdan ne istediniz? Bir caninin bir namussuzun lafıyla benim ailem mahvoldu. Ben intihara kalkıştım. Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi." Anne Yüksel Güran ise ağlama krizine girdi.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Duruşma salonunda Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ile ağabey Enes Güran arasında arbede çıktı. Amca Ali Rıza Güran, "Peygamber aşkına yeter artık" diye sesini yükseltirken aile yakınları ise "adalet" diye bağırdı. Arbede nedeniyle mahkeme başkanı salonu boşaltma kararı aldı. Tutuklular salondan çıkartılırken duruşmaya 45 dakika ara verildi.

İŞTE SAVCININ OKUDUĞU MÜTALAA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'inde görülen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasında şu taleplerde bulunmuştu.