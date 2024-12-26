Üye Girişi
Haberler
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcı "Herkes suç ortağı. İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" ifadelerini kullandı. Salonda çıkan arbede sonrası aile üyelerinden bağırış sesleri yükseldi. Tutuklular salondan çıkartılırken duruşmaya 45 dakika ara verildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında savcı mütaalasını açıkladı.

SAVCI: AİLE POLİSLERİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

5 saatten fazla süren sanık ifadelerinin ardından 14 sayfalık mütaalanın özetini açıklayan savcı "Herkes suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" ifadelerini kullandı. Suçluların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını isteyen Savcı, Narin'in boğularak öldürüldüğünü söyledi.

ARİF GÜRAN: BİRİ KOLTUĞUNDAN OLMASIN DİYE BİR AİLE MAHVEDİLDİ

Mütalaanın ardından baba Arif Güran söz aldı. Baba haykırarak, şöyle konuştu: "Ben uyuyamıyorum. Uyuduğumda kızım beni çağırıyor. Küçük kızımdan ne istediniz? Bir caninin bir namussuzun lafıyla benim ailem mahvoldu. Ben intihara kalkıştım. Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi." Anne Yüksel Güran ise ağlama krizine girdi.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Duruşma salonunda Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ile ağabey Enes Güran arasında arbede çıktı. Amca Ali Rıza Güran, "Peygamber aşkına yeter artık" diye sesini yükseltirken aile yakınları ise "adalet" diye bağırdı. Arbede nedeniyle mahkeme başkanı salonu boşaltma kararı aldı. Tutuklular salondan çıkartılırken duruşmaya 45 dakika ara verildi.

İŞTE SAVCININ OKUDUĞU MÜTALAA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'inde görülen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasında şu taleplerde bulunmuştu.

  • Sanıklar Enes Güran ve Yüksel Güran, İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 maddesiyle birlikte 82/1-d,e, 53/1 ve 63. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
  • Sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, aynı suça ilişkin TCK'nın 37/1 maddesiyle birlikte 82/1-e, 53/1 ve 63. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
  • TCK 62. Maddesi(Ceza indirimi): Sanıkların eyleminin niteliği ve yargılama sürecindeki tutumları dikkate alınarak ceza indirimi uygulanmamasına karar verilmesi talep edildi.
  • Cezaların ağırlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.
  • Hak mahrumiyeti: Suçun niteliği nedeniyle TCK 53. madde gereğince sanıkların belli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.
  • Cezanın mahsup edilmesi (Sanıkların gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezalarından düşülmesi istenmiştir)
  • Yargılama giderleri: 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 325/1 maddesi uyarınca yargılama giderlerinin sanıklardan tahsil edilmesi talep edildi.
  • Erhan Güran'a ilişkin görüntüler: Van Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderilen kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda görüntülerde yer alan şahısların, "kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarına ilişkin deliller taşıdığı değerlendirilmiş ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı

Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
img

Cezaevinde çıkan isyanda yüzlerce mahkum böyle firar etti
img

Okulda "turnike" krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen bekledi
img

Kamuda çift maaş dönemi son buluyor
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıNur Saglamoglu Sarikaya:

Adalet yerini bulsun masum guller oldurulmesin bir hic ugruna

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

yanması gereken bir köy

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFA null:

başta demiştim herkesi atın içeri diye bilmişim

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇağrı Sevgili:

bunları sırayla idama çıkaracaksın. üçüncüye sıra gelmeden bütün olan çözülür. herkes bülbüle döner

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga Güngör:

Kolayına kaçmış..tamam hepsi suçlu ama ana suçlu kim

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSenol Simsek:

bunu bilmek için ne avukat nede hakim olamak gerekir.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Seyit:

Sadece nevzat suçlu ailenin hiç bir suçu yok sadece ortada bilgi karmasasi var.insallah bir an evvel aile serbest bırakılır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Seyit:

Kesinlikle tek suçlu nevzat ve ailenin hiç bir suçu yok.dava o kadar sulandirildiki katilin nevzat olduğu nu kimse göremiyor nevzat bir melek gibi gösteriliyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayşe kart :

organize suç. Vicdansızlar çetesi bunlar insansa biz ne oluyoruz. birkaç yıl sonra bu mahluklar çıkmasın dışarıya.ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR. YAZAN MAHKEMESİ SALONLARINDAN KALDIRILIP, BAŞKA KOMİK BİR İFADE YAZILSIN

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

İBRETLİK BİR CEZA VERİRSİNKİ BİR DAHA KİMSE BÖYLE BİR İŞE KALKIŞMASIN

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Kayıp şahıs evde kafası parçalanmış halde ölü bulundu
Yakınları haber alamıyordu! Evdeki görüntü herkesi dehşete düşürdü
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir? Holding 5. BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı? Holding 4. bölüm tek parça HD izleme linki! 27 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, İkizler, Kova, Aslan burcu yorumu! 27 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Aşk Tarifi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tarifi filmi ne zaman, nerede çekildi? Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı mı? GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.