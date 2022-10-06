Müzisyen Onur Şener'in 5 yaşındaki kızının avukatı uyardı: Sahte kampanyalara itibar etmeyin

Müzisyen Onur Şener, sahne aldığı eğlence mekanında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35), Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36) tutuklandı, Gözde G. ve Jale E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KAMPANYALARA İTİBAR ETMEYİN"

Onur Şener'in 5,5 yaşındaki kızı Ceyla Şener'in avukatı İnanç Görür de yaşananlar ardından basın toplantısı düzenledi. Görür, Ceyla'ya babasının öldüğü haberinin psikologlar ve pedegoglar yardımı ile verildiğini söyledi. Görür, "Hem medyada hem de sosyal medyada birtakım haberler çıkmaktadır. Tam bir bilgi kirliliği mevcuttur. Kişi veya kişilerin kötü niyetli yaklaşımlarından kaynaklanarak bizim bilgimiz dışında birtakım kampanyalar düzenlenmeye başlanmıştır. Öncelikle bu kampanyaların bizim ve ailenin bilgisi dışında olanlara itibar edilmemesini, oluşabilecek kampanyaların veya paylaşımların bizden teyit edilmesini özellikle rica ediyorum" dedi.

"HALUK LEVENT KONSER GELİRİNİ BAĞIŞLADI"

Görür, Şener'in kızına sanatçıların da destek verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Sanatçılarımızdan Sayın Haluk Levent, konser gelirinin tamamını küçük kızımıza göndermiştir ve kendisi de bir kampanya sürdürmektedir. Bu bizim bilgimiz dahilindedir. Bunların dışında oluşabilecek kampanyalar veya bağış, paylaşımlar gibi hususlarda lütfen bizden teyit alınmasını istiyoruz. Yavrumuz ile ilgili paylaşımların daha dikkatli yapılması özellikle annemizin ricasıdır. Acımız çok büyük. Yaşanılan bu olay neticesinde olay şu anda yargıda."

"YAVRUMUZU BABASINDAN KOPARANLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dikkatlice ve tüm ayrıntılar neticesinde devam etmektedir. Savcılık tarafından iddianamenin hazırlanmasını ve hazırlandıktan sonra da mahkeme aşamasına giderek, yavrumuzu babasından koparan faillerin en ağır cezayı almaları için elimizden geleni hukuki olarak yapacağımızı ve takipçisi olacağımızı belirtiriz. İnanıyorum ki yakın zamanda iddianame hazırlanıp mahkeme aşamasına geçilecektir. Dava ile ilgili söyleyebileceğim husus bu kadardır. Umarım rahmetli Onur Şener'in canavarca hislerle katledilmesinin cezasının da en ağır şekilde olacağına inanıyorum."