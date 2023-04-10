"Ölüm tehdidi aldım" diyen Münevver Karabulut'un babası Haberler.com'a konuştu: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim

İstanbul'da 13 yıl önce kızı Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması talebi üst mahkeme tarafından da reddedilen Süreyya Karabulut, konuya ilişkin ilk kez Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'na konuştu. "Bundan 6 ay önce mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım." diyen acılı baba, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Gerekirse Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı'na bizzat gideceğim" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 3 Mart 2009 tarihinde kan donduran bir cinayetle sarsıldı. 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un cansız bedeni bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. O dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu olay olan vahşi cinayette geniş çaplı soruşturma başlatan polis, katilin Karabulut'un sevgilisi Cem Garipoğlu olduğunu belirledi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Olaydan ardından kayıplara karışan Cem Garipoğlu 197 gün sonra teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu, dava sürecinin sonunda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde kendini asarak intihar ettiği söylendi.

GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Kızı Münevver Karabulut öldükten sonra hukuk mücadelesi başlatan Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun öldüğüne hiçbir zaman inanmadı. Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia eden Süreyya Karabulut, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek mezarın açılması talebini reddetti.

AİLE SÜRECİ ADALET BAKANLIĞI'NA TAŞIDI

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, takipsizlik kararını üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Üst mahkeme de itiraz talebini kabul etmedi. Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti. Epözdemir, "Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine tarafımızca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca Adalet bakanlığına, kanun yararına bozma başvurusu yapılmış olup, süreç halihazırda derdesttir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" dedi.

İLK KEZ HABERLER.COM'A KONUŞTU

Süreyya Karabulut, konuya ilişkin ilk kez Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'na konuştu. Karabulut, Garipoğlu'nun mezarını açtıracağını söylediğinde ölüm tehditleri aldığını belirtti.

"MEZARI AÇTIRACAĞIMI SÖYLEDİĞİMDE ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

Karabulut, şunları söyledi: "Ben basına çıktım. Mezar açılacak dedim. Mezarın açılması için mücadele veriyorum. Telefondan bir tehdit geldi ama kapattım. Bir kere oldu. Bundan 6 ay önce mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım. 'Senin de sonun öyle olacak.' dedi. Ondan sonra kapattım telefonu."

"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YANINA GİDECEĞİM"

Karabulut, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gideceğini söyledi. Karabulut, "Kimseden bir talebim yok. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na seçimlerden sonra ben gideceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanı'nın yanına ben gideceğim. Mezar açılacak DNA testi yapılacak, kapanacak. Bunu parayla, malla, mülkle mukayese etmek terbiyesizliktir." ifadelerini kullandı.