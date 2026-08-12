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Hatay'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 9 Kaçak Çalışan Yakalandı

Hatay'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 9 Kaçak Çalışan Yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta il genelindeki SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim düzenledi. 8 iş yerinin kontrol edildiği operasyonda; ruhsat, vergi levhası, hijyen belgesi eksiklikleri ile mesul müdür bulundurulmaması, sigortasız çalışanlar ve kilitli kapı gibi ihlaller tespit edildi. Ayrıca çalışma izni olmayan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Hatay'da polis ekiplerince SPA ve masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edilirken, çalışma izni bulunmadığı belirlenen 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos tarihinde il genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 1 iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının, 1 iş yerinin vergi levhasının, 1 iş yerinin ise hijyen belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 12 çalışanın hijyen belgesinin olmadığı ve 11 çalışanın sigorta girişlerinin yapılmadığı belirlendi.

Denetimlerde ayrıca 1 iş yerinin denetime aykırı şekilde dış kapısının kilitli olduğu tespit edildi.

Kontroller sırasında 9 yabancı uyruklu şahsın çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Şahısların gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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