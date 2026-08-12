Hatay'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 9 Kaçak Çalışan Yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince SPA ve masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edilirken, çalışma izni bulunmadığı belirlenen 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos tarihinde il genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 1 iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının, 1 iş yerinin vergi levhasının, 1 iş yerinin ise hijyen belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 12 çalışanın hijyen belgesinin olmadığı ve 11 çalışanın sigorta girişlerinin yapılmadığı belirlendi.

Denetimlerde ayrıca 1 iş yerinin denetime aykırı şekilde dış kapısının kilitli olduğu tespit edildi.

Kontroller sırasında 9 yabancı uyruklu şahsın çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Şahısların gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı