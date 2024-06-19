Muğla'da Tatilciler Sahilleri Doldurdu

Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 37 derece kaydedildiği kentte, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Bodrum ilçesinde tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerini tercih etti. Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti.

Bayram tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler trafikte yoğunluğa neden oldu. Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı tatilciler araçlarını yol kenarlarına park ederek yürüyerek sahile ulaştı.

Bazı tatilciler Belcekız ile Kumburnu plajlarını doldururken bazıları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz manzarasını havadan izledi.

Ula ilçesinin "sakin kent" ünvanı olan Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahillerden denize girdi. Akyaka'ya gidiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde yoğunluk devam etti. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle gezdi.

Yerli ve yabancı sörf tutkunları, rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

Tekneyle kanaldan İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

Marmaris ve Datça'da da turistler şehir merkezindeki halk plajları ile turistik mahallelerinde bulunan plajları doldurdu.