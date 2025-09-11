MSB: Tüm imkanlarımızla Katar'ın yanındayız

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklediğini belirterek, "Bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat'ta, 357 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" bilgisini paylaştı.

'2'Sİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU, 303 KİŞİ YAKALANDI'

Hudut güvenliğine değinen Tuğamiral Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 kişi yakalanmış, 726 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49 bin 444 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELE TUTUMUMUZ NET'

Aktürk, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, "Savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başladığımız Suriye'de; Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİZMİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRDİ'

Aktürk, İsrail'in saldırılarına da değinerek, "İsrail yönetimi tarafından Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinlilere uygulanan mezalim, Gazze şehir merkezinin işgaliyle birlikte katlanarak artmakta ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım devam etmektedir. İsrail'in Gazze kentinin çeşitli noktalarında masum insanları, evleri, çadırları ve sığınma merkezlerini hedef alması, gözünün ne derece dönmüş olduğunu ve yaşattığı insani trajedinin boyutlarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, İsrail; Katar'a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir. Böylece İsrail'in; terörizmi devlet politikası haline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası topluma; İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek, kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin Hava Hücum Harekatı ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Harekatı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 8-12 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla devam etmektedir. Seçkin Gözlemci Günü bugün icra edilen tatbikata; ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurları katılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Aktürk, TSK envanterine kabul edilen yeni silah sistemlerine ilişkin ise "Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda son bir haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; sensör keşif, radar ve komuta araçları ile Dragoneye-2 termal kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'İDARİ VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda şehit olan askerlerle ilgili idari tahkikatın durumu ve adli tıp raporuna ilişkin soru üzerine, "Süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve adli tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının; uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği mütalaa edilmiştir. Bu kapsamda olayda kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemleri devam etmektedir. Konuya ilişkin adli süreç ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

'BİRLİKLERİMİZLE İLGİLİ OLUMSUZ DURUM YOK'

İsrail'in Suriye'de ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırıları değerlendiren bakanlık kaynakları, "İsrail'in Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli ve sağduyulu olunması büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da bu dezenformasyon faaliyetlerine bilinçli ya da bilinçsiz şekilde alet olduğu görülmektedir. Her geçen gün daha da kontrolsüz hale gelen sosyal medya, gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin ise "Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde, başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrasında Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli ve planlı bir şekilde yürütülmektedir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır" diye konuştu.