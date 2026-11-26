Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "KIZILELMA ile insansız savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 601 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 922 olmuş, engellenen 2 bin 939 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 172'ye ulaşmıştır." bilgisini verdi.

Aktürk, "Sayın Bakanımız, bugün Macaristan Savunma Bakanı'nı ağırlayacak, 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında ABD Savaş Bakanı ile görüşecektir." dedi.

TSK'nın, yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına aldığına vurgu yapan Aktürk, ayrıca, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Aktürk, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 23-27 Kasım arasında Mısır'da icra edilen "2'nci Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"na katılım sağlandığını, 29 Kasım-5 Aralık arasında Norveç'te düzenlenecek "Küresel Güvenlik Üzerine Avrupa Oryantasyon Toplantısı" ile 2-4 Aralık arasında Avustralya'da gerçekleştirilecek "Sualtı Savunma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı"na iştirak edilmesinin planlandığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, 1 Aralık 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında icra edilecek NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında ise 5 adet F-16 savaş uçağının bugün Romanya'ya intikal edeceğini bildirdi.

İsrail

Orta Doğu'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Aktürk, "Gazze'de ağırlaşan kış koşullarının mevcut insani krizi daha da derinleştirdiğini ve Filistin halkının yaşam şartlarını giderek zorlaştırdığını endişeyle takip ediyoruz. Gıda yardımlarının yetersizliğiyle birlikte yardım malzemelerinin girişinin de kısıtlanması, kış mevsiminde barınma ihtiyacının da kritik seviyeye ulaşmasına ve tablonun daha da ağırlaşmasına sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, İsrail'in devam eden saldırılarıyla katledilen Filistinli sayısının her geçen gün arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatta kalan Filistinliler yasa dışı yerleşimci terörü nedeniyle kendi topraklarında zulme maruz kalmaktadır. Bölgedeki istikrarsızlık ve kaostan beslenen İsrail'in bu tutumu, uluslararası toplumun da her geçen gün daha fazla tepkisini çekmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden karar taslağını kabul etmesini memnuniyetle karşılamakla birlikte, uluslararası hukuka olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail'e karşı, uluslararası toplumun daha somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'da düzenlenen NATO Tracia Tatbikatı bugün, Polonya'da gerçekleştirilen NATO Noble Jolt Lojistik Tatbikatı ise yarın sona erecektir. 21 Kasım'da Mısır'da başlayan Taktik Liderlik Programı Eğitimi 17 Aralık'a kadar devam edecek, 27 Kasım-4 Aralık arasında ise Estonya'da düzenlenecek NATO Siber Koalisyon -2026 Tatbikatı'na katılım sağlanacaktır. Ayrıca, Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Briz tarafından 26-30 Kasım arasında Çanakkale'ye, Gelibolu'nun Kurtuluşu Törenleri kapsamında TCG Nusret tarafından bugün Gelibolu'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmekte, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek sağlamak ve Somali'ye lojistik nakliyat gerçekleştirmek maksadıyla bölgede bulunan ve 22 Kasım'da ülkemize dönüş intikaline başlayan TCG Göksu ve TCG Yüzbaşı Güngör tarafından ise 1-4 Aralık arasında Mısır'a liman ziyareti yapılacaktır."

Savunma sanayisi

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatlarla TSK'nın güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde muhtelif miktarda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca "Karayel Karinalı Bot"un muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

Aktürk, şöyle devam etti:

"MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 2,75 inç roket motoru, 81 milimetre havan mermisi ve 155 milimetre obüs mühimmatı, savunma sanayisi paydaşlarımıza ise Azak harp başlığı ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat teslim edilmiştir. Öte yandan, yerli ve milli savunma sanayimizde kaydedilen gelişmeler, ülkemizin savunma alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda hava, kara ve deniz platformları ile insansız sistemler, mühimmat ve ileri teknoloji alanlarında elde edilen kazanımlar, savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, 2026 yılı içerisinde 4 adet HÜRKUŞ uçağı envanterimize alınmıştır. KIZILELMA ile de insansız savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayimizin tüm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sayesinde, yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesine, çeşitlendirilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılmasına kararlılıkla devam edilmektedir."

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında "Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan Sürekli İşçi Temini" başvurularının 27 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı.

TSK'nın milletle olan güçlü bağlarını pekiştirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Mehmetçik Köyümde" projesini hayata geçireceklerini belirten Aktürk, "Proje kapsamında, özellikle ulaşılması zor bölgelerdeki köy okulları ziyaret edilerek öğrencilerimizle eğitici, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelinecek, imkanlar dahilinde eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunacaktır. Bu faaliyetlerle, çocuklarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması ve Mehmetçik ile milletimiz arasındaki gönül bağının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA