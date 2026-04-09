Msb: "Gürcistan'da Düşen C-130E Uçağında Patlayıcı İzine Rastlanmadı"

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), 11 Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130E uçağının teknik incelemelerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "uçuş sırasında motor ve sistemlerde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği" bildirildi. Açıklamada, uçak enkazında patlayıcı izine rastlanmadığı belirtilirken; "Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yanıcı/patlayıcı olmayan karbondioksit gazı ile dolu tüpüyle beraber yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, tüpün vurmasıyla gövdeye, dikey ve yatay stabilizeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirilmiş olup bulgulara yönelik metalurjik ve teknik incelemeler laboratuvarlarda devam etmektedir" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün yapıldığı Antalya'da haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. TCG Anadolu'daki toplantıda Aktürk, Mavi Vatan Tatbikatına ilişkin, Deniz Kuvvetleri'nin harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini belirtti.

"Mavi Vatan Tatbikatı'nda; milli üretim 'AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu' Sakarya denizaltısından ilk kez ateşlenmektedir"

Aktürk, tatbikat kapsamında, "Harekata Hazırlık Eğitimleri, Fiili Silah Atışları, Lojistik Bütünleme Faaliyetleri ileÇok Tehditli Ortamda Harekat Eğitimleri'nin icra edildiğini" ifade etti. Aktürk, şunları söyledi:

"Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personelin yer aldığı Mavi Vatan Tatbikatı'nda; TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA ile bir kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) ilk kez imha edilmekte, milli üretim 'AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu' Sakarya denizaltısından ilk kez ateşlenmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz; sahip olduğu modern, yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla, başta Mavi Vatanımız olmak üzere sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde; hak ve menfaatlerimizin korunması, etkinliğimizin sürdürülmesi ve caydırıcılığımızın pekiştirilmesi amacıyla azim, kararlılık ve üstün bir görev anlayışıyla faaliyetlerine kesintisiz devam edecektir."

Uluslararası görevler

Uluslararası görevlere ilişkin de bilgi veren Aktürk, "23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Karadeniz'de icra edilen Sea Shield Tatbikatı'na katılan TCG Ütğm. Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemilerimiz aynı tarih aralığında Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu 9'uncu aktivasyon faaliyetini başarıyla tamamlamıştır" dedi.

Aktürk şunları söyledi:

"29 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Isparta ve Ankara'da Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet (Cinnah-13), 2-22 Nisan tarih aralığında Kars'ta Türkiye-Azerbaycan Haydar Aliyev Fiili Atışlı Müşterek Tabur Görev Kuvveti, 6-17 Nisan tarihleri arasında Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları icra edilmektedir."

11-17 Nisan arasında, İstanbul ve İzmir'de EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı'nın Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 15-21 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Dynamic Minotaur/Kurtaran Denizaltı Arama-Kurtarma tatbikatlarının icra edilmesi, 13 Nisan-1 Mayıs tarih aralığında ise Libya ve Fildişi Sahili'nde Flintlock Tabikatı'na katılım sağlanması planlanmaktadır."

Yabancı askeri gemilerin Türkiye'deki limanları ziyaretleri

Yabancı askeri gemilerin Türkiye'deki limanları ziyaretlerine ilişkin "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 9-12 Nisan tarihleri arasında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından İzmir'e liman ziyareti yapılmakta" olduğunu belirten Aktürk, liman ziyaretlerini içeren programa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"10-15 Nisan tarihleri arasında İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Andrea Doria ile, 13-17 Nisan tarihleri arasında Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Provence tarafından Antalya'ya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 14 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Mersin'e, liman ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında; TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Bartın ve TCG Yzb.Güngör Durmuş ile Çağrı Bey Sondaj Gemisi ve beraberindeki destek gemilerinin yarın Mogadişu/Somali'ye ulaşması planlanmaktadır. 7 Nisan'da, Malezya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmiştir."

"Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 13-17 Nisan tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir" diyen Aktürk, şu ifadeleri kullandı:"

"14 Nisan'da NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilecek Meydan Taarruzu Eğitimi'ne 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanması planlanmaktadır."

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bandomuz tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Etkinlikleri' kapsamında Sincan/Ankara'da bugün (9 Nisan), Devlet Opera ve Balesi tarafından Tarihin İzinde 'Mitolojik Kahramanlar' adlı müze konseri, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı/İstanbul'da 11 Nisan'da icra edilecektir.

Diğer yandan, Mersin'de düzenlenen 'Yeşilay Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan Kara Harp Okulu Atış Takımımız ile kendi kategorisinde Türkiye rekoru kıran sporcumuzu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılarak, madalya elde eden Milli Savunma Üniversitesi Kick Boks Takımımız ile kendi sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olan sporcularımızı, Denizli'de düzenlenen 'Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na TSK Spor Gücü adına katılan ve büyükler elit erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, 20 yaş elit erkekler kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olan Koşarak Hedef Bulma Takımımız ile derece elde eden sporcularımızı, ayrıca 3-7 Nisan tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlenen '3'üncü Uluslararası Askeri Sporlar (CISM) Konseyi Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde Dünya Şampiyonu olan TSK Kır Koşusu Takımımız ile ferdi tasnifte Dünya rekoru kırarak şampiyon olan sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyoruz."

"Hafta içerisinde; 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur"

Terörle mücadele konusuna ilişkin Aktürk, şunları söyledi:

"Sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artıran Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürmektedir. Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların başarıyla devam ettiği Suriye Harekat Alanlarında ise Menbic bölgesinde imha edilen 1 kilometrelik tünelle birlikte imha edilen tünel uzunluğu 768 kilometreye ulaşmıştır."

"Terör örgütü mensubu olmak üzere 127 şahıs yakalanmış, bin 95 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

Hudut güvenliği konusuna da değinen Aktürk, "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde son bir haftada; kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde son bir haftada; sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü mensubu olmak üzere 127 şahıs yakalanmış, bin 95 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 822, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 19 bin 992 olmuştur" diye konuştu.

"İsrail'in, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren saldırılarının derhal durdurulmasını bekliyoruz"

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin konuşan Aktürk, şunları söyledi:

"OrtaDoğu'daki gelişmeler kapsamında; bölgemizde bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta geçici ateşkes tesis edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz, ateşkes şartlarının harfiyen uygulanması ve bu iki haftalık geçici ateşkes süresinin yapıcı adımlar ile değerlendirilerek kalıcı ateşkese ve barışa evrilmesi, bölgede istikrar, huzur ve güvenliğin tesis edilmesidir. Öte yandan İsrail'in, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren saldırılarının da derhal durdurulmasını bekliyoruz. Ayrıca İsrail'in yöneticileri tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları kınıyor, Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması ve Kudüs'te ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz."

Milli Savunma Bakanı Güler'in diplomatik temasları

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 6 Nisan'da Kamboçya Büyükelçisi'ni kabul ettiğini, 7 Nisan'da Nijer Savunma Bakanı ile görüştüğünü, bugün Ankara'da düzenlenen 'NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma' konferansına katıldığını belirtti. Aktürk, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın, 8-9 Nisan'da Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya'da gerçekleştirilen 'NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldiğini kaydetti.

Savunma sanayii ile envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle geliştirilmesi çalışmalarına da devam edilmektedir" dedi. Aktürk, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; TB-3 SİHA ile ilk kez olmak üzere Elektronik Devreli El Yapımı Patlayıcı Düzeneklerini Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca ise; çeşitli miktarda Aksungur ve Akıncı insansız hava araçları ile CATS Elektro-Optik/Kızılötesi Kamera Sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. 8 adet temin edilmesi planlanan 'Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi' kapsamında 3 Nisan'da ikinci gemi hizmete alınmış, üçüncü geminin liman kabul testleri tamamlanmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) ile ASFAT tarafından 7-12 Nisan tarihleri arasında Şili'de düzenlenen Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'na (FIDAE) katılım sağlanmaktadır."

Askeri personel ve asker öğrenci alım işlemleri

Aktürk, personel ve asker öğrenci alım işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"25 Mart'ta başlayan 2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri kapsamında ilk 2 haftada 70 bin aday tercihlerini tamamlamıştır. Yoğun ilgi gösteren gençlerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, 13-14 Nisan'da Antalya'daki Batı Akdeniz, 15-16 Nisan'da Aydın'daki Ege Kariyer fuarlarına katılım sağlanacaktır. 6 Nisan'da başlayan ve İŞKUR'a yapılmakta olan Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan Sürekli İşçi Temini başvuruları yarın sona erecektir."

Diğer yandan, 7 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısında yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, kahraman Türk Polis Teşkilatımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveri ve kahramanlıkla görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 181'inci (10 Nisan 1845) yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz. Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir."

"Motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir"

11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130E uçağının devam eden teknik incelemesindeki son duruma ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Kasım 2025 tarihinde 68-1609 Kanat Numaralı C-130E uçağının geçirdiği kaza-kırım sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordinesinde yapılan Teknik inceleme Heyetinin faaliyetleri, önce Gürcistan'daki enkaz alanında, sonrasında da enkazın getirildiği 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Kayseri tesislerinde aralıksız olarak devam etmektedir. Detaylı incelemeler koordineli olarak icra edilmekte ve bu süreçte 1'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Eskişehir, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, TUSAŞ, MKE ve Jandarma Genel Komutanlığı ilgili uzman birimleriyle ortak çalışmalar yürütülmektedir."

Teknik Rapor çalışmaları devam etmekte olup kaza incelemesine yönelik mevcut durumda; Uçuş Veri Kayıt Cihazı (Flight Data Recorder / FDR) kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir. Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır.

Uçak enkazından alınan parçalar üzerindeki yapısal hasar ve izlere yönelik ilave metalurjik incelemeler ve analizler detaylı olarak devam etmektedir. Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği tespit edilmiştir.

"Basında çıkan azot tüpüyle ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirlenmiştir"

Basında çıkan azot tüpüyle ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığı, aslında uçakta yangın söndürme mayisi (Yanıcı/Patlayıcı olmayan Halon Gazı) bulunan ve uçak içinde sabitlenmiş 19 kg'lık iki adet yangın tüpü olduğu, bunların uçak enkazında sağlam biçimde ve herhangi bir yere çarpma izi olmaksızın bulunduğu belirlenmiştir.

Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yanıcı/patlayıcı olmayan karbondioksit gazı ile dolu tüpüyle beraber yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, tüpün vurmasıyla gövdeye, dikey ve yatay stabilizeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirilmiş olup bulgulara yönelik metalurjik ve teknik incelemeler labaratuvarlarda devam etmektedir.

Halkımızın ve kamuoyunun resmı açıklamalar dışındaki provokatif söylemlere itibar etmemesi önemlidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai rapor, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

"EOKA'nın Kıbrıs'taki şiddet eylemlerinin çarpıtılmış anlatımlarla sunulması, adadaki çözüm çabalarına zarar vermektedir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, EOKA'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklamalar eleştirilerek, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü EOKA'nın geçmişte Kıbrıs adasında yürüttüğü şiddet eylemlerinin tek taraflı ve çarpıtılmış anlatımlarla 'özgürlük mücadelesi' olarak sunulması, adadaki kalıcı çözüm çabalarına ve mevcut güven ortamına zarar vermektedir. Bu çerçevede, EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümünde yapılan açıklama ve etkinlikler, tarihf gerçeklerin çarpıtılarak yorumlanmaya devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Söz konusu yaklaşımın, Kıbrıs Rum kesimindeki çocuk ve gençlere gerçeğe aykırı şekilde aktarılması, adadaki karşılıklı diyalog ve anlayış zeminini zayıflatmaktadır."

Son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sivilleri hedef alan provokatif eylemler de bu çarpık zihniyetin günümüzdeki yansımaları olarak ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı, her zaman olduğu gibi adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün tesisi yönündeki yapıcı ve iyi niyetli tutumunu sürdürmektedir. Bu kapsamda, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik her türlü tehdit ve şiddet eylemi karşısında gerekli tedbirleri kararlılıkla aldığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Adada gerilimi artırabilecek girişimlerden kaçınılması ve sağduyunun hakim kılınması, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanan barış ve huzur ortamının korunması açısından büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA