Haberler

Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

90'lı yılların sevilen seslerinden Ömer Danış'tan gelen haber hayranlarını üzdü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçının, geçirdiği operasyonlar sonucu ayak parmaklarının kesildiği öğrenildi. Diyabete bağlı damar tıkanıklığı nedeniyle zor günler geçiren Danış'ın maddi sıkıntılar yaşadığı da belirtildi.

  • 90'lı yılların ünlü şarkıcısı Ömer Danış'ın ayak parmakları kesildi.
  • Ömer Danış ileri derecede diyabet hastası ve ayağında kangren oluştu.
  • Sanatçı maddi sıkıntılar yaşıyor ve sahne hayatına ara verdi.

90'lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ömer Danış'tan üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının ayak parmaklarının kesildiği öğrenildi.

"Köyümün Yağmurları", "Şerefsiz" ve "Alacağım" gibi eserlerle hafızalara kazınan şarkıcı Ömer Danış, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

İleri derecede diyabet hastası olduğu belirtilen Danış'ın, diz altındaki ayağını besleyen üç damarında tam tıkanıklık meydana geldiği ve buna bağlı olarak ayağında kangren oluştuğu açıklanmıştı. Şubat ayında hastaneye kaldırılan sanatçı, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Sanat dünyasına ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ses sanatçısı Onur Akay, Ömer Danış'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı. Akay, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda sanatçının ayağının kurtarıldığını ancak ayak parmaklarının kesildiğini duyurdu.

MADDİ ZORLUKLARLA DA MÜCADELE EDİYOR

Ömer Danış'ın son fotoğrafını da paylaşan Akay, sanatçının hem sağlık sorunları hem de üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Akay açıklamasında, "Operasyonlarla ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi olarak da sıkıntı içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. Kendisini en son Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim. Ancak şimdi maalesef sahneye çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

SAHNE HAYATINA ARA VERDİ

Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kalan sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sevenleri ise sosyal medyada Ömer Danış için geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini dile getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti

Erdoğan "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek duyurdu
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

İki futbolcunun ismini verip canlı yayında fena patladı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti

Stüdyoya gelen kayıp kadının sözleri kocasını şoke etti