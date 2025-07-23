Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta

Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta
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Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta
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MSB, Eurofighter anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Healey ile bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı. Türk savunma sanayiine ve hava gücüne stratejik katkı sağlayacak bu hamle, İsrail ve Yunanistan'da şok etkisi yarattı.

Eurofighter Typhoon savaş jetleri için kritik anlaşma imzalandı. MSB, anlaşmayı "Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" sözleriyle ilan etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik ön Mutabakat Zaptı imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere Savunma Bakanları; bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-İngiltere ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki bakan da, İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

"TÜRKİYE'NİN MUHARİP HAVA KABİLİYETLERİNİ ARTIRMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, İngiltere-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

"TÜRKİYE'NİN TYPHOON TOPLULUĞUNA KATILIMI YÖNÜNDE OLUMLU BİR ADIM"

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

F35 derken Eurofightere muhtaç eden hükumeti utansın. Parasını verdiğimiz uçakları alamayacak kadar, olmadı paramızı geri alamayacak kadar aciz bir yönetimimiz var çok şükür. Şimdi birileri yazar yakında kendi uçağımız olacak diye. Kimse olmasın demiyor ama bu kadar da koyun olmayın kardeşim!

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Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

Sen alsana tosun paşam hükümet alamadı madem, o senin dediğin boş muhabbet, arge için yapılan masrafı bile karşılamıyor senin verdiğin 3-5 milyar USD, üste para istemediklerine dua et

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Haber Yorumlarıkadir:

Siz başkan olursanız Savaşır alırsınız ABD den uçaklarımızı, adamlar vermiyor ne yapsın reis her platformda söylüyor savaşmı ilan etsin bu kadar güçlü değiliz

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Sen zeki birine benziyorsun belkide adın zeki dır. Yapılan her anlaşma siyasi bağ oluşturuyor.. uçağı alıp almamak konusu değil...

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

İsrail şokta mı :D israil f-35 kullanıyor

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

ABD ye verdiğiniz gibi parayı peşin vermeyin de bir kazikta ordan yemeyelim ülke olarak adamlar bizden parasını aldığı uçağı Yunan'a hibe etmişti

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