MSB'den Trump'a yakın lobi şirketiyle 2,4 milyon dolarlık anlaşma

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın, ABD Adalet Bakanlığı'nın Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında yayımladığı belgelere göre Başkan Donald Trump'ın çevresine yakınlığıyla bilinen lobi şirketi Ballard Partners ile ABD hükümeti nezdinde savunma ve güvenlik konularında lobi faaliyetleri yürütmek üzere yıllık 2,4 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli yayın kuruluşu Middle East Eye, anlaşmanın Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma çabaları kapsamında yapıldığını ileri sürdü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, ABD'li lobi şirketi Ballard Partners ile ABD hükümeti nezdinde savunma ve güvenlik konularında lobi ve savunuculuk faaliyetleri yürütülmesini öngören bir yıllık anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Anlaşma kapsamında şirkete aylık 200 bin dolar ödenecek. Ballard Partners'ın daha önce de Türkiye hükümeti adına ABD'de lobi faaliyetleri yürüttüğü FARA kayıtlarına yansıdı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında yayımladığı belgelere göre, Ballard Partners, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nı yabancı müvekkil olarak kaydettirdi. Kayıt, 21 Ağustos 2026'da FARA birimine sunuldu.

FARA kaydında, Ballard Partners ile Milli Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşmanın 15 Ağustos tarihinde imzalandığı ve 14 Ağustos 2027'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

AYLIK 200 BİN DOLAR ÖDENECEK

Sözleşmeye göre Ballard Partners, hizmetleri karşılığında Milli Savunma Bakanlığı'ndan aylık 200 bin dolar ücret alacak. Ödemelerin 15 Ağustos'tan itibaren aylık olarak yapılacağı ve şirketin faturasının alınmasından itibaren 30 gün içinde ödeme gerçekleştirileceği kaydedildi. Buna göre sözleşmenin bir yıllık temel bedeli 2,4 milyon dolar olacak.

Sözleşmede ayrıca, temsil faaliyetleriyle bağlantılı makul ve doğrudan masrafların Bakanlık tarafından karşılanacağı belirtildi. Bu kapsamda kayıt ücretleri ile otel, uçak, araç hizmetleri ve yemek gibi seyahat giderleri sıralandı. Ofis işletme giderleri, personel ve ekipman masraflarının ise bu kapsamın dışında tutulduğu ifade edildi.

ABD HÜKÜMETİ NEZDİNDE SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARINDA LOBİ YAPACAK

FARA kaydında Ballard Partners'ın Milli Savunma Bakanlığı'na ABD-Türkiye ilişkileri konusunda hükümet ilişkileri ve stratejik danışmanlık hizmetleri sağlayacağı belirtildi. Şirketin öngörülen siyasi faaliyetlerinin ise ABD ile Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik meselelerine odaklanan lobi ve savunuculuk faaliyetlerini kapsayacağı kaydedildi.

Sözleşmeye göre; Ballard Partners, Bakanlığın gerekli gördüğü konularda ABD federal hükümeti nezdinde danışmanlık ve savunuculuk yapacak. Şirket ayrıca, Bakanlığın faaliyetleri açısından önem taşıyan mevzuat ve politika gelişmeleri konusunda bilgi sağlayacak.

Sözleşmede, Ballard Partners'ın Ballard Media Group aracılığıyla sunduğu stratejik iletişim hizmetlerinin ise anlaşma kapsamında olmadığı belirtildi.

F-35 PROGRAMI YENİDEN GÜNDEMDE

FARA'ya sunulan yeni Ballard Partners sözleşmesinde F-35 programı özel olarak belirtilmiyor. Ancak sözleşmede şirketin ABD-Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik meselelerinde lobi ve savunuculuk yapacağı açıkça belirtilirken; İngiltere merkezli Orta Doğu haberlerine yer veren yayın kuruluşu Middle East Eye'ın Türkiye'nin Washington'daki yeni lobi girişimine ilişkin haberinde, Ballard Partners ve Trump çevresindeki isimlerle kurulan bağlantılar öne çıkarıldı.

Haberde, "Milli Savunma Bakanlığı'nın, F-35 programına yeniden katılmak amacıyla Ballard Partners ile 2,4 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı" ileri sürüldü. Haberde ayrıca, "Ankara'nın Trump yönetimi döneminde Washington'da etkili olabilecek isimlerle ilişkilerini güçlendirmeye ve ABD politikasında etkisini artırmaya yönelik yeni bir lobi yapılanmasına yöneldiği" değerlendirmesi yer aldı.

BALLARD PARTNERS, TRUMP'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Ballard Partners, ABD'li lobici ve girişimci Brian D. Ballard tarafından kurulan bir lobi ve kamu işleri şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, ABD Kongresi, federal kurumlar ve yönetim nezdinde müşterileri adına lobi, kamu politikası ve hükümet ilişkileri faaliyetleri yürütüyor. Şirketin kendi tanımına göre faaliyetleri, yasama savunuculuğundan hükümet ve siyasi aktörlerle ilişki yönetimine kadar uzanıyor.

Brian D. Ballard, Donald Trump'ın siyasi çevresine yakınlığıyla tanınıyor. Batı medyasında yer alan haberlere göre Ballard, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında Florida'daki önde gelen bağış toplama organizatörlerinden biriydi. Ballard Partners'ın Trump yönetimiyle bağlantısı, şirketin özellikle Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Washington'da hızla büyümesinde etkili oldu.

Şirketin geçmişte Trump yönetiminde görev alan bazı önemli isimlerle de bağlantısı bulunuyor. Trump'ın eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve eski ABD Başsavcısı Pam Bondi, geçmişte Ballard Partners bünyesinde çalışmış isimler arasında yer aldı.

Ballard Partners, günümüzde Washington, Florida ve farklı ülkelerdeki ofisleri üzerinden şirketler, kuruluşlar ve yabancı hükümetler adına lobi faaliyetleri yürütüyor. Şirketin resmi internet sitesinde İstanbul ofisi de yer alıyor.

BALLARD PARTNERS, 2017'DE DE TÜRK HÜKÜMETİ ADINA ÇALIŞMIŞ

FARA'nın 19 Mayıs 2017 tarihli kayıtları, Ballard Partners'ın Türk hükümeti adına daha önce de ABD'de faaliyet yürüttüğünü gösteriyor. O dönemde şirketin Dışişleri Bakanlığı ile çalıştığı ve muhatabın dönemin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç olduğu belirtildi. 2017 tarihli sözleşme, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile Ballard Partners arasında yapılmıştı. Sözleşme, 15 Mayıs 2017'de yürürlüğe girmiş ve 14 Mayıs 2018'e kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmiş, sonrasında birer yıllık dönemlerle otomatik yenilenmesi öngörülmüştü.

Ballard Partners'ın o dönemdeki görevleri arasında, ABD federal hükümeti nezdinde Türkiye adına savunuculuk yapmak, ABD-Türkiye ikili ilişkilerini geliştirmek, ticaret ve yatırım fırsatlarını artırmak, Türkiye'yi enerji merkezi olarak desteklemek, terörizm ve sınır aşan tehditlerle mücadele etmek ve Suriye'deki çatışmanın azaltılmasına yönelik politikaları desteklemek bulunuyordu.

2017 tarihli sözleşmede Ballard Partners'a aylık 125 bin dolar ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ödemelerin üç aylık dönemler halinde, 375 bin dolar tutarında yapılması, ayrıca temsil faaliyetleriyle bağlantılı makul seyahat ve diğer masrafların da karşılanması öngörülmüştü.

Bu çerçevede Ballard Partners'ın 2026'da Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı yeni anlaşmanın, şirketin Türkiye adına ABD'de yürüttüğü faaliyetlerin 2017'deki çalışmanın ardından yeniden başlaması anlamına gelip gelmediği konusunda ise FARA belgelerinde doğrudan bir açıklama bulunmuyor. Belgeler, 2017'de Türkiye Cumhuriyeti adına ayrı bir sözleşme bulunduğunu, 2026'da ise Milli Savunma Bakanlığı ile yeni bir sözleşme yapıldığını ortaya koyuyor.

Kaynak: ANKA