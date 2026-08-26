Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gittiği Bitlis’in Ahlat ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Ahlat’taki Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini ağırlayan Bahçeli, görüşmenin ardından beraberindekilerle birlikte Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bahçesine geçti. Etkinlik alanında etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen MHP liderinin neşeli anları kameraya yansıdı.

"SEN DE ÖYLE OL"

Çocuklarla oldukça sıcak bir sohbet gerçekleştiren Bahçeli, yanına gelen küçük bir çocuğa adını sordu. Çocuğun "Metehan" yanıtını vermesi üzerine Bahçeli, "Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol" diyerek öğütte bulundu. O anlar çevredeki vatandaşlar ve parti kurmayları tarafından tebessümle karşılandı.

ÇOCUKLARIN ARASINDA NEŞELİ ANLAR"

Ziyaret süresince keyifli halleriyle dikkat çeken MHP liderinin samimi vücut dili gözlerden kaçmadı. Oldukça rahat davranan, gülümseyen ve çocukların ellerini tutarak onlarla birebir ilgilenen Bahçeli, küçük misafirlerine ikramlarda bulunarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.