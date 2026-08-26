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Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat Haber Videosunu İzle
Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis Ahlat’ta çocuklarla bir araya geldi. Etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen MHP liderinin neşeli ve samimi halleri dikkat çekti. Bahçeli, adının Metehan olduğunu öğrendiği çocuğa, “Turan'ın kurucusu hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol” dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.
  • Bahçeli, adını sorduğu 'Metehan' isimli çocuğa 'Turan'ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol' diyerek nasihatte bulundu.
  • Bahçeli, Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bahçesinde çocuklarla sohbet etti, ikramlarda bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gittiği Bitlis’in Ahlat ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Ahlat’taki Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini ağırlayan Bahçeli, görüşmenin ardından beraberindekilerle birlikte Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bahçesine geçti. Etkinlik alanında etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen MHP liderinin neşeli anları kameraya yansıdı.

"SEN DE ÖYLE OL"

Çocuklarla oldukça sıcak bir sohbet gerçekleştiren Bahçeli, yanına gelen küçük bir çocuğa adını sordu. Çocuğun "Metehan" yanıtını vermesi üzerine Bahçeli, "Turan’ın kurucusu, hepsinin başkanı oydu. Sen de öyle ol" diyerek öğütte bulundu. O anlar çevredeki vatandaşlar ve parti kurmayları tarafından tebessümle karşılandı.

ÇOCUKLARIN ARASINDA NEŞELİ ANLAR"

Ziyaret süresince keyifli halleriyle dikkat çeken MHP liderinin samimi vücut dili gözlerden kaçmadı. Oldukça rahat davranan, gülümseyen ve çocukların ellerini tutarak onlarla birebir ilgilenen Bahçeli, küçük misafirlerine ikramlarda bulunarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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