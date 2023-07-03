Mithat Sancar'dan "Kobani Davası" Açıklaması: "Bu Davada Yapılan Her Şey Zamanı Geldiğinde Bütün Muhaliflere Karşı Uygulanacak Bir Norm Yaratma...

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Hukuk Komisyonu, Yeşil Sol Parti milletvekilleri, HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticileri ve avukatları bugün 52’nci duruşması yapılan Kobani Davası ile ilgili açıklama yaptı. Sancar, “Bu davada yapılan her şey zamanı geldiğinde bütün muhaliflere karşı uygulanacak bir norm yaratma amacını da taşımaktadır. Bu davayı sadece HDP’ye karşı bir tasfiye planı görmek yanıltıcı olacak demiştik, ne yazık ki haklı çıktık. Asıl bunların test edildiği yer Kobani Kumpas Davası olmuştur. Bu tür davalara ve tezgahlara karşı geniş bir toplumsal duyarlılık ve kararlı bir demokratik mücadele en etkili yöntemdir” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Hukuk Komisyonu, Yeşil Sol Parti milletvekilleri, HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticileri ve avukatları bugün 52'nci duruşması yapılan Kobani Davası ile ilgili açıklama yaptı. Sancar, "Bu davada yapılan her şey zamanı geldiğinde bütün muhaliflere karşı uygulanacak bir norm yaratma amacını da taşımaktadır. Bu davayı sadece HDP'ye karşı bir tasfiye planı görmek yanıltıcı olacak demiştik, ne yazık ki haklı çıktık. Asıl bunların test edildiği yer Kobani Kumpas Davası olmuştur. Bu tür davalara ve tezgahlara karşı geniş bir toplumsal duyarlılık ve kararlı bir demokratik mücadele en etkili yöntemdir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Hukuk Komisyonu, Yeşil Sol Parti milletvekilleri, HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticileri ve avukatları bugün 52'nci duruşması görülen Kobani Davası ile ilgili HDP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Sancar'ın açıklaması şu şekilde:

"Kobani Kumpas Davası'nın 52'nci duruşmasından çıkıp geldik. Dava 2020 Eylül'ü operasyonlarıyla başlamıştı. Bugün sanık sandalyesinde oturtulan arkadaşlarımızın savcının sunduğu mütalaaya karşı beyanlarının alınması isteniyordu. Bu dava bir kumpas davasıdır. Bu dava 2014 yılında IŞİD'in Kobani'yi kuşatması ve işgal girişimine karşı başlayan protestoların devamında HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun bir açıklaması gerekçe gösterilerek yapıldı. Aradan altı yıl geçtikten sonra bir tweet gerekçe gösterilerek partimizin Merkez Yürütme Kurulu'nun tamamını hedef göstererek bir dava açıldı. Kobani Kumpas Davası'nın asıl amacı nedir? IŞİD vahşetini ve tehlikesini unutturmak. IŞİD'in Kobani kuşatmasına karşı sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde eylemler, dayanışma faaliyetleri ortaya kondu. Partimizin o dönem yaptığı çağrı da bu çerçevedeydi. Demokratik, barışçıl bir şekilde Kobani halkıyla dayanışma içeriyordu. IŞİD'in geriletilmesi ve çöküş süreci Kobani'deki yenilgiyle başladı. IŞİD tehlikesini, muhtemel bütün tehditleri unutturmak için, hükümetin o zamanki sorumluluğunu örtmesi için Kobani Kumpas Davası devreye sokuldu. IŞİD'in o dönem yarattığı büyük tehdidi ve geleceğe yönelik ürettiği tehlikeyi hafızalardan silme amacı taşıyor.

"İKTİDAR, BU DAVA İLE BİR TÜR İNTİKAM ALMA PEŞİNDEDİR"

6-8 Ekim 2014'te yaşananların kirli tezgahlar olduğuna dair dönemin bakanlarının açıklamaları var. Partimiz meclis grubu ve diğer organlarıyla hakikatin açığa çıkarılması için verdiği çabalar ya engellendi ya yok sayıldı. HDP o dönem neler yaşandığının bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmasını her zaman talep etti. O tarihten sonra yaşanan siyasi gelişmeler şu anki rejimin yerleşmesi için kurulan planın bir parçasıydı. Aynı şekilde iktidar, bu dava ile bir tür intikam alma peşindedir.

"DURUŞMA PERİYOTLARI İKTİDARIN SİYASİ HEDEFLERİYLE UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMEKTEDİR"

Kobani'de IŞİD'in geriletilmesinin ardından 7 Haziran seçimleri gerçekleşti ve AKP o seçimlerde tarihinin en ağır darbesini aldı. Dönemin AKP yönetiminin Suriye planları da hem Kobani'de IŞİD'in yenilmesiyle hem de 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarıyla boşa düştü. O tarihten itibaren yeni bir politika izlemek zorunda kaldı. Kobani Kumpas Davası da bu saldırıların bir parçası olarak görülmektedir. İntikam amaçlı bir oyun söz konusudur. Bir başka amacı da demokratik siyaseti kuşatmak ve tasfiye etmektir. Kobani Kumpas Davası, çöktürme planının da bir unsurudur. 2020'de başlayan Kobani Kumpas Davası operasyonları aynı zamanda HDP'ye karşı kapatma davası açılmasının da ön aşaması olmuştur. MYK üyelerimize düzenlenen operasyondan sonra 17 Mart 2021'de HDP hakkında kapatma davası açılmıştır. Bu dava tamamen siyasi amaçlarla açılmıştır, hukukla bir ilgisi yoktur. Esasen duruşmayı yakından takip edenler gayet iyi görüyorlar ki burada uygulanan hukuk ne evrensel ilkelere ne de milli hukuka uygundur. Bu düşman hukukudur. Sanık sandalyesine haksız yere oturtulan arkadaşlarımız bütün meşru haklarından mahküm bırakılmaktadır. Savunma hakkı gasp edilmektedir. Duruşma periyotları iktidarın siyasi hedefleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmektedir. Bir kurgu dava söz konusudur. Dünya tarihinde örneğine rastladığımız kara leke olarak hukuk siyaset tarihine geçen örneklerden biriyle karşı karşıyayız. Bu davada yapılan her şey zamanı geldiğinde bütün muhaliflere karşı uygulanacak bir norm yaratma amacını da taşımaktadır. Bu davayı sadece HDP'ye karşı bir tasfiye planı görmek yanıltıcı olacak demiştik, ne yazık ki haklı çıktık. Asıl bunların test edildiği yer Kobani Kumpas Davası olmuştur. Bu tür davalara ve tezgahlara karşı geniş bir toplumsal duyarlılık ve kararlı bir demokratik mücadele en etkili yöntemdir.

"KOBANİ KUMPAS DAVASI BOYUNCA BAŞTA SİYASİ MUHALEFET OLMAK ÜZERE GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ"

Kobani Kumpas Davası boyunca başta siyasi muhalefet olmak üzere güçlü bir dayanışma olduğunu söyleyemeyiz. İktidarın basın üzerinde baskısı olduğunu biliyoruz. Davayı başından beri aynı dayanışma ruhuyla ve demokratik kararlılıkla takip eden dost ve yoldaş çevreleri bunun dışında tutuyoruz. Kobani Kumpas Davası duruşma salonunda arkadaşlarımızın yaptığı da adalet talebini herkes için hakim kılacak sesi yükseltmektir. Kobani Kumpas Davası aynı zamanda barışa ve demokrasiye karşı da bir tuzak ve kumpastır. Çözüm sürecindeki faaliyetlerin bile itham konusu yazılmış olması bunun açık göstergesidir.

"KOBANİ KUMPAS DAVASI'NA KARŞI SERGİLENECEK TUTUM AYNI ZAMANDA ADALET, DEMOKRASİ VE BARIŞ İÇİN VERİLECEK MÜCADELE AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİDİR"

Kobani Davası ile barış umudu da yargılanmak isteniyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda Kobani Kumpas Davası'na karşı sergilenecek tutum aynı zamanda adalet, demokrasi ve barış için verilecek mücadele açısından çok değerlidir. Yargılanmakta olan arkadaşlarımızın savcının sunduğu mütalaaya karşı savunmaları alınmak isteniyordu. Dün 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın yıldönümüydü. 30 yıl geçti ardından, 33 canımız diri diri yakıldı. Hepsini saygıyla minnetle anlıyorum. Sivas Katliamı davası ne oldu? Firari sanıklar hariç zaman aşımına uğratıldı. Orada aceleleri yoktu. Tam tersine zaman aşımına uğraması için ellerinden geleni yaptılar. Yani Sivas Katliamı aklanmış oluyor ama her yanından hukuksuz olduğu açık olan Kobani Kumpas Davası'nda mahkeme adeta zamanla yarışıyor. Mütalaasını savcı seçimlerden kısa süre önce sundu. Amaç ise seçim sürecinde bu mütalaayı kullanmaktı. Yerel seçimlerde de aynı planı devreye sokacaklardır. Bu nedenle Kobani Kumpas Davası sadece demokratik siyasetin, HDP'nin tasfiyesi amacına yönelik değildir. Siyaseti bir bütün olarak dizayn etme amacına da yöneliktir. Barıştan yana herkesin bu davayı yüksek duyarlılıkla takip etmesi ve iktidarın oyunlarına karşı durması gerekir. Bu davaya karşı sessiz kalmak iktidarın oyunlarını sergilemesine cesaret vermek anlamına gelir."