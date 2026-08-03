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İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora ile neşeli anları dikkat çekti

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora ile neşeli anları dikkat çekti
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İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora ile eğlenceli anları sosyal medyada ilgi gördü. Annesinin gıdıklama oyununa kahkahalarla karşılık veren minik Sora’nın neşeli halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-kızın evdeki samimi anları kısa sürede dikkat çekti.

Helvacıoğlu’nun gıdıklama oyununa minik Sora’nın kahkahalarla karşılık verdiği görüldü. Kızının neşeli sesleri ve katıla katıla gülüşü karşısında mutlu olan oyuncunun keyifli anları, anne-kız arasındaki sevgi dolu bağı bir kez daha ortaya koydu.

SORA’NIN YÜZÜ HALA GİZLİ

İrem Helvacıoğlu, kızıyla geçirdiği bu özel anların ardından yeni bir fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Ancak oyuncu, daha önce olduğu gibi minik Sora’nın yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Sora’nın yüzünü ne zaman paylaşacağı ise takipçileri tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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