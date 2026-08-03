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İstanbul'da Korsan Otoparkçılara Suçüstü: 23 Şahsa Adli İşlem

İstanbul'da Korsan Otoparkçılara Suçüstü: 23 Şahsa Adli İşlem
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İstanbul'da izinsiz park ücreti alan 23 korsan otoparkçı hakkında adli işlem yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Eyüpsultan'da yapılan denetimlerde tespit edilen şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçundan işlem gördü.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, korsan otoparkçılık yapan, işletme izni verilmediği halde vatandaşlardan park ücreti alan 23 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde değnekçilik yaparak işletme izni verilmediği halde vatandaşlardan park ücreti alan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 1 Temmuz ile 24 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 23 şahıs tespit edildi. Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunun 'karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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