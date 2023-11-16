Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kaan, Bu Yılın Sonunda İlk Uçuşunu Yapacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2024 yılı bütçe görüşmeleri sonunda yaptığı açıklamada; "Eurofighter Typhoon" tedarikine dair çalışmaların devam ettiğini, İngiltere ve İspanya'nın "evet" dediğini belirttti. Güler, "Şimdi Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar. Onlar çalışıyorlar, biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" dedi. Bakan Güler milli muharip uçağı KAAN'a ilişkin, "Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2024 yılı bütçe görüşmeleri sonunda yaptığı açıklamada; "Eurofighter Typhoon" tedarikine dair çalışmaların devam ettiğini, İngiltere ve İspanya'nın "evet" dediğini belirttti. Güler, "Şimdi Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar. Onlar çalışıyorlar, biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" dedi. Bakan Güler milli muharip uçağı KAAN'a ilişkin, "Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün, MSB'nin 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gün boyunca görüşme esnasında yapılan eleştiri ve yöneltilen soruları yanıtladı. Güler, 6 Şubat depremlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geç müdahale ettiği iddialarına yönelik özetle şunları kaydetti:

"BELKİ ORADA GÖRÜLEMEDİK. BİZ BU İŞLERİN HEPSİNİ ZAMANINDA VE İLK OLARAK YAPTIK"

"TSK ilk andan itibaren deprem konusunda her türlü faaliyeti yaptı. Belki orada görülemedik veya biz tam onları yapamadık sonuçta, şimdi size arz edeceğim, göreceksiniz ki biz bu işlerin hepsini zamanında ve ilk olarak yaptık. Biz bunları yayınladık aslında. Bütün gazetelerde yayınlandı.

Bir günde 92 sorti uçuş yapıldı. Deprem sürecinde 69 helikopter ile sadece İncirlik'ten Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'a, bütün köylerine bütün malzemeyi taşıdık. 6 bin 400 sorti yaptık. Bu 6 bin 400 sorti, normal bir yılda Hava Kuvvetleri'nin, bütün helikopterlerimizin yaptığı sorti sayısından daha fazla.

Biz hep kafamızda bundan önce yaşadığımız depremleri görüyoruz. Ben 2,5 ay Hatay'da kaldım. İlk gün saat 14.00'te Hatay'daydım ve 2,5 ay Hatay'da kaldım, bir tane konteynırın içinde.

Suriye'deki üs bölgesinden dahi taburlarımızı çektik, birinci gün. Ercan Çelik Üs Bölgesi dediğimiz Suriye'deki üs bölgemiz, saat 13.30, 13.30'da taburu çektik ve Nurdağı'na gönderdik."

"HASTANELERİN HEPSİNİN BİZDE OLMASINI ARZU EDİYORUZ. BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEMEZ. AMA 15 TEMMUZ GİBİ BİR BELA YAŞANDI"

Güler, askeri sağlık sistemi ile ilgili şunları kaydetti:

"Hastanelerimizin hepsinin bizde olmasını arzu ediyoruz. Başka bir şey düşünülemez. Ama elbette 15 Temmuz gibi bir bela yaşandı. Dolayısıyla inanıyoruz ki, zamanla bunların hepsinin sırayla yapılacağına inancımız tam. Şu anda 5 tane hastane ve ihtiyaç halinde izolasyonu sağlanmış 10 hastane TSK'ya tahsis edilmiş durumda.

Halihazırda MSB kadrolarında 137 pratisyen askeri hemşiremiz var, 89 uzman hekimimiz var, askeri, bunların hepsi rütbeli. 50 tane de uzmanlık öğrencimiz var bunların hepsi de rütbeli. Ayrıca MSB'nin kadrolarında 319 adet sivil tabip görev yapıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bakanlığımıza ait, tamamen alımı, okutması, yemesi, içmesi, her şeyi bize ait olan 713 tane askeri tıp öğrencimiz var.

29 tane diş hekimliği öğrenimiz var, hepsi asker. 16 tane de eczacılık fakültesi öğrencimiz var. Bunlar tabii şu anda henüz biz daha bunlardan hizmet alamıyoruz. İnşallah ileride hizmet alacağız."

"ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mİ BU?"

Güler, S-400'lere ilişkin, "S-400'ü alıp biz, bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok, asla yok. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda da merak edenlerin hepsi görür" dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Niye kullanmıyorsunuz?" diye sormasının ardından Güler, "Çamaşır makinesi mi bu" karşılığını verdi.

Güler milli muharip uçakların yeterli olup olmadığına ilişkin, "Elimizdeki uçaklarımız F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterlidir. Ancak biz tabii ki ileriye bakıyoruz. İlerisi için de F-35'e müracaat etmiştik. Fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun alternatiflerini çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EUROFIGHTERLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR. İNGİLTERE VE İSPANYA 'EVET' DİYOR. ALMANYA'YI RAZI ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

"Eurofighter Typhoon" uçaklarının alımı sürecine dair Bakan Güler, "Eurofighterlar ile ilgili çalışmamız var. İngiltere ve İspanya ile görüşüyoruz. Bu Eurofighterlar üç ülke ile ilgili, İngiltere, İspanya ve Almanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar. Onlar çalışıyorlar, biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz. Ama bizim için asıl olan iki tane uçağımız var. Bir tanesi, Hürjet'imiz var, bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak aynı zamanda da bir muharip uçak. Ama asıl hedefimiz KAAN, beşinci nesil, milli muharip uçağımız. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak" dedi.

"250 TANE ALTAY TANKI YAPACAĞIZ"

Güler, Altay tankıyla ilgili çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Altay tankında bildiğiniz gibi 250 tane tank yapacağız, toplam 250 tankımız Altay olacak. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Yerli motor çıkıncaya kadar Kore'den alıyoruz. 85 tane Kore bize verdi, veriyor daha doğrusu. 165 tanesi de yerli güç grubuyla yapılacak. Yanılmıyorsam, 2026'da yerli motoru tamamlayacaklarını söylüyorlar."

Sınırların bugüne kadar olmadığı kadar güvenli ve güvenilir olduğunu belirten Güler, "Sınırlarımızda tam 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor" dedi.

VIPERLARI ALIRKEN O PARAYI ORAYA MAHSUP ETTİRELİM DİYE DÜŞÜNÜYORUZ. AMA KESİN BİR ŞEY YOK HENÜZ"

Güler, F-35 konusunun Türkiye'de düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, "Şu anda Amerika'da dahi F-35'lerin çoğunun uçuşu kesilmiş durumda. İsrail F-35'lerini uçuramıyor ve bu konuda da ABD'ye saldırıyor. Avrupa'daki birçok ülkede de anlaşılmayan aksaklıklar var. Açıkçası biz, KAAN gibi bir uçağı şu anda hangardan çıkarmışız, F-35 almalı mıyız, yoksa KAAN uçağı için biraz daha sabretmeli miyiz? Kendi yerli, milli uçağımızı kullanmak dururken F-35'i kullanmalı mıyız, bunu iyice düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm kesinlikle alma taraftarı değil" ifadelerini kullandı.

Ödenen paranın ne olacağının sorulması üzerine Güler, "Bizim düşüncemiz bu tabii, olup olmayacağını daha bilmiyoruz. Viper'ları alırken o parayı oraya mahsup ettirelim diye düşünüyoruz. Ama tabii kesin bir şey yok henüz" yanıtını verdi.

"ASKERİ HASTANELERİN AÇILMASI KONUSUNDA ÇABA SARF EDİYORUZ"

Askeri hastanelerin açılmasına dair Bakan Güler, "Askeri hastanelerin açılması konusunda çaba sarf ediyoruz. Ama bu bir süreç" dedi. Güler kimyasal silah iddiaları konusunda, "Böyle bir şey yok" diyen Güler, "Siz bu devirde herhangi bir şeyin gizli kalabileceğine inanıyor musunuz? Ben istesem de böyle bir şeyi saklayabilir miyim?" ifadelerini kullandı. Güler devamında, "Böyle bir şeye sahip olmayı da asla düşünmüyoruz biz" dedi. Göz yaşartıcı gazların anımsatılması üzerine ise, "Göz yaşartıcı zaten piyasada satılıyor" yanıtını verdi.

Güler, zorunlu askerliğe ilişkin, "Biz Türkiye'yiz, etrafımızda 9 tane ülke var ve hiç bir tanesiyle ömür boyu dost olacak bir pozisyonumuz yok. Bizim düşüncemiz, önümüzdeki dönemde yüzde 50 zorunlu askerlik, yüzde 50 profesyonel, esasen bu yüzdeyi de şu anda yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında yapılan oylamada MSB bütçesi, kabul edildi.