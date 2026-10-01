Haberler

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son beş yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin PFDK'ya sevk edildiğini bildirmişti. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu Doğukan Hüseyin Otyakmaz'ın da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiği ortaya çıktı.

  • TFF'nin bahis soruşturmasında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de son beş yılda idareci olarak görev almış 448 yönetici, bahis oynadıkları tespitiyle PFDK'ya sevk edildi.
  • TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu ve Sivasspor Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
  • Doğukan Hüseyin Otyakmaz, bahis işlemlerinin yapıldığı dönemde Sivasspor Kulübü Derneği'nde yalnızca yedek üye olduğunu ve gerçekleştirdiği bahislerin hiçbirinde Sivasspor müsabakasının yer almadığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de son beş yıl içerisinde kulüplerde idareci olarak görev almış 448 yöneticinin, bahis oynadıkları tespitiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği açıklanmıştı.

LİSTEDE MECNUN OTYAKMAZ'IN OĞLU DA VAR

Sevk listesinde yer alan en dikkat çekici isimlerden biri ise TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu ve aynı zamanda Sivasspor Başkan Yardımcısı olan Doğukan Hüseyin Otyakmaz oldu. Doğukan Hüseyin Otyakmaz, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. 

OTYAKMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA: ''ÖNGÖRMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ''

Gelişmelerin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Doğukan Hüseyin Otyakmaz, hakkındaki iddialarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Söz konusu bahis işlemlerinin yapıldığı dönemde Sivasspor Kulübü Derneği’nde yalnızca yedek üye olarak yer aldığını belirten Otyakmaz, "O tarihte herhangi bir futbol yöneticiliği görevi veya yetkisi taşımadığım dikkate alındığında, yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi.'' dedi. 

"KUPONLARDA SİVASSPOR MAÇI YOKTU''

İncelemeye konu olan bahislerde Sivasspor'un hiçbir müsabakasının yer almadığını vurgulayan Otyakmaz, "Ayrıca önemle belirtmek isterim ki, gerçekleştirdiğim bahislerin hiçbirinde Sivasspor'un herhangi bir müsabakası yer almamaktadır. Konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara veya gereksiz bir gündeme sebebiyet vermemesi adına bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
AK Partili Şaban Çopuroğlu: Yeni anayasa gündemin ilk sırasında

AK Partili Çopuroğlu: Yeni dönemde gündemin ilk maddesi olacak
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcemil adıyaman:

ülkenin cıkı çıkmış, nereye baksan pislik akıyor, vala sebebi ben değilim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Bahis oynamanın şartları neler? Kimler oynayamaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Perihan Savaş'tan gelinine: Anne demene gerek yok, teyze demen yeterli

Ünlü oyuncuya gelini “anne” demiyor! Bakın hangi hitabı tercih ediyor
Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Vatandaşlar doktor için bin kilometre yol yapıyor

Ardahan Milletvekili: Vatandaş doktor için bin kilometre yol yapıyor
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, bir parti salonu terk etti
Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama

Fener'in yıldızını el üstünde tutuyor: Onun için İstanbul'a gittim
İnegöl'de ortaokula belinde tabancayla giren genç gözaltına alındı! Yeğeni için müdürle görüşmeye gelmiş

Ortaokula belinde tabancayla girdi! Meğer yeğeni için gelmiş
Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza