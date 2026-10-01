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İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

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İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar Haber Videosunu İzle
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki sebze haline baskın düzenledi. Bölgeden gelen görüntülerde askerlerin Filistinli işçilere fiziksel müdahalede bulunduğu görülürken, baskın sırasında çevrede yoğun askeri hareketlilik yaşandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda bulunan merkezi sebze haline baskın düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA, baskın sırasında pazarda bulunan Filistinlilerin kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.

SEBZE HALİNE BASKIN

Olay, İsrail ordusunun Nablus'un doğusunda gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri hareketlilik sırasında yaşandı. İsrail askeri araçlarının bölgeye girmesinin ardından askerler sebze haline de baskın düzenledi.

Filistinli kaynaklar, hal içerisinde bulunan işçilerin kötü muameleye maruz kaldığını aktardı.

YUSUF MAKAMI ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Aynı saatlerde yüzlerce İsrailli yerleşimcinin askerlerin yoğun koruması altında Nablus'un doğusundaki Yusuf Makamı'na girdiği bildirildi.

Baskın sırasında çevredeki bazı evlerde yaşayanların dışarı çıkarıldığı, binaların askeri nokta olarak kullanıldığı ve çatılara keskin nişancıların yerleştirildiği aktarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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