Haberler

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi Haber Videosunu İzle
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı, Genel Kurul'da düzenlenen özel oturumla başladı. Oturumun en dikkat çeken anlarından biri de DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek selamlaşması oldu.

  • TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı.
  • Meclis'in yeni döneminde 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik bir izleme komisyonu kurulması gündemde.
  • TBMM Genel Kurulu'nun olağan yasama mesaisine 6 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da milletvekillerinin salona girmesiyle birlikte dikkat çeken anlar yaşandı. 

DEMLİLER, BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile parti milletvekillerinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Siyasi parti temsilcileri Bahçeli ile tek tek tokalaşarak selamlaştıktan sonra Genel Kurul'daki yerlerini aldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KOMİSYONU GÜNDEMDE

Meclis'in yeni döneminde öne çıkan başlıklar arasında, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik bir izleme komisyonu kurulması yer alıyor. Genel Kurul salonunda partiler arasında gerçekleşen bu selamlaşma, siyasi arenada başlatılması planlanan yeni sürecin ve ılımlı atmosferin yansımalarından biri olarak değerlendirildi.

MESAİ 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

TBMM'de yeni yasama yılının ilk gün programı, saat 13.00’te Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreniyle başladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un sunuş konuşmasıyla açılan özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Genel Kurul'a hitap edeceği belirtildi. Resmi programın akşam 18.30'da Tören Salonu'nda düzenlenecek resepsiyon ile tamamlanması planlanırken, Genel Kurul'un olağan yasama mesaisine 6 Ekim itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
Tuba Büyüküstün'ün festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

Tuba Büyüküstün’ün festival gecesi! Yanındaki isim merak konusu oldu
Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtuncayy2720:

çok güzel bir tablo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor