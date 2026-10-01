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Liseli kızların şoke eden görüntüsü: Çeşmede ıslatıp, yerde sürükleyerek darbettiler

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Liseli kızların şoke eden görüntüsü: Çeşmede ıslatıp, yerde sürükleyerek darbettiler
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Denizli’nin Buldan ilçesinde 3 lise öğrencisi kız, kendileri hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri ortaokul öğrencisi bir kıza akran zorbalığı uyguladı. Çeşmede saçını ıslattıkları öğrenciyi yerde sürükleyip darbeden 3 lise öğrencisi, olay anını da arkadaşlarına cep telefonuyla kaydettirdi. Görüntülerin ortaya çıkması ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 öğrenci, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

  • Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 lise kız öğrencisi, bir ortaokul kız öğrenciye akran zorbalığı uygulayarak görüntüleri cep telefonuyla kaydettirdi.
  • Görüntülerde lise öğrencileri ortaokul öğrencisinin saçını çeşmede ıslatıp yerde sürükleyerek suratına ve başına vurdu.
  • Olayın ortaya çıkması üzerine 3 lise öğrencisi gözaltına alındı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 3 lise kız öğrencisi, bir ortaokul kız öğrencine yaptıkları akran zorbalığını arkadaşlarına da cep telefonuyla kaydettirdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 3 kız öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCE SAÇINI ISLATTILAR, SONRA SAÇLARINDAN TUTUP SÜRÜKLEYEREK DARBETTİLER

Olay, dün, Buldan ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdükleri Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu'nda öğrenim gören bir kız öğrenciye akran zorbalığı uyguladı. Ayrıca, bu da cep telefonuyla başka arkadaşlarına kamera kaydı aldırdı. Kamera kaydında 3 lise kız öğrencinin ortaokul öğrencisi genç kızın önce çeşmenin altında saçlarını ıslatıp, yerde sürüklemeleri, suratına ve başına vurarak darbetmeleri yer alıyor.

3 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından ortaokul öğrencisi genç kızın yakınları polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 liseli kız öğrenci polis tarafından gözaltına alındı. 3 öğrenci ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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