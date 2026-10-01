Özgür Özel'den genel kurulu terk etmelerine ilişkin açıklama

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde salonu terk etmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasını dinlemeden salondan ayrılan Özgür Özel, çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Özel, "Ana muhalefet partisi olarak Meclis'in açılışına katıldık. Meclis Başkanı'nın konuşmasını dinledik, İstiklal Marşımızı okuduk. Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp, partinin genel başkanı ve yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan, Cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan ve daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz, günahsız Mersin Belediye Başkanına operasyon yapan, her gün ilçe belediyelerinin meclis üyelerini tehditle transfer ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesine yürümeye çalışan, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için Yeni Parti'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı