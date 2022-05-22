Milli Savunma Bakanı Akar'a 'Fetöcü Generale Terfi' Sorusu: 'Serdar Atasoy Kim ya da Kimler Tarafından Terfi Ettirilmiştir?'

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, FETÖ'cü olduğu mahkeme kararıyla tescillenerek 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tuğgeneral rütbesi sökülen Serdar Atasoy'un uyarıya rağmen görevde terfi ettirilmesini TBMM gündemine getirdi. Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, "Zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar 'bu adam FETÖ'cü' diyerek göreve başlatmıyor. O halde Kara Kuvvetleri Komutanına rağmen, Serdar Atasoy kim ya da kimler tarafından terfi ettirilmiştir?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, FETÖ'cü olduğu mahkeme kararıyla tescillenerek 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tuğgeneral rütbesi sökülen Serdar Atasoy'un görevdeyken aldığı terfiye ve atamaya ilişkin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çıray, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları dedi:

"Serdar Atasoy hakkındaki iddianamede yazanlar mahkeme kararıyla tescillendi ve ceza verildi. İddianamede, çalınan sorularla kurmaylık sınavını kazanmasından, 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulu'nda eğitimdeyken Altunizade'de bulunan dershanede örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmesine kadar çok ciddi bilgiler yer alıyor. Bu noktada kamuoyuna cevabının verilmesi gereken çok önemli bir soru var; Serdar Atasoy'un terfisini kim ya da kimler yapmıştır?

"BİR FETÖCÜ GENERALİ KKK İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞINA KİM ÖNERDİ?"

Serdar Atasoy için zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar'ın 'bu adam FETÖ'cü' diyerek göreve başlatmadığının kamuoyuna yansıdığını ve yalanlanmadığını belirten Çıray, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın uyarısına rağmen bir FETÖ üyesi nasıl oluyor da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığına atanabiliyor, diye sordu. Zamanında kol kola aynı menzile yürüyen şimdi ise sözde 'FETÖ ile mücadele'de en büyük gayreti gösterdiğini dilinden düşürmeyen sayın Erdoğan ve AKP iktidarı bu sorunun cevabını kamuoyuna açıklamalı ve bu atamada parmağı olan herkesi tespit edip gereken yargı sürecini başlatmalıdır. Aksi takdirde, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına hiçbir biçimde yanaşmayan AKP iktidarı, FETÖ'nün başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temizlenmediğini ve temizlemeye de niyetlerinin olmadığını ikrar etmişler demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ordusu ile vardır. Bu ülkenin şerefli komutanlarını kumpas davalarıyla hapislerde çürüten iktidar, cumhuriyetin ordusunun terör örgütü üyelerinin cirit attığı bir ordu haline gelmesine göz yumamaz. Biz buna izin vermeyeceğiz. İktidarımızda Türk Ordusu yeniden milletin ve cumhuriyetin ordusu olacaktır."

"EKSİK SORUŞTURMA YAPARAK ATASOY'UN TERFİSİNİN YOLUNU AÇAN SAVCININ MAYIS 2019'DAKİ TERFİSİ"

Çıray'ın önergesinde Bakan Akar'a yönelttiği sorular şöyle:

"Basına yansıyan haberlere göre; zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar 'bu adam FETÖ'cü' diyerek göreve başlatmıyor. O halde Kara Kuvvetleri Komutanına rağmen, Serdar Atasoy kim ya da kimler tarafından terfi ettirilmiştir? Terfi aldıktan sonra Serdar Atasoy'u devletin en kritik görevlerinden biri olan Kara Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığına kim önerdi? Haklarında FETÖ ve ABD iltisakı olduğu iddia edilen Bakan Yardımcılarınızın bu atamada bir etkisi olmuş mudur? 2019 yılında, neredeyse tüm illerde ankesör ve sabit hat bilgileri elde edilmişken, hakkında takipsizlik kararı verilen Serdar Atasoy'un görev yaptığı tüm illerde ankesör ve sabit hat incelemesi yaptırtılmamış olması MSB'nın dikkatini neden çekmedi? 'Eksik soruşturma' yaparak Atasoy'un terfisinin yolunu açan savcının Mayıs 2019'daki terfisi için HSK'ya bir uyarıda bulundunuz mu?"