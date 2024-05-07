Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada öğretmen atamalarıyla ilgili olarak söz konusu açıklamanın bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den tarafından yapılacağını duyurmuştu.

MÜLAKAT YAPILACAĞINI DUYURDU

Bu sabah kameraların karşısına geçen Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanının, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını ifade etti.

KONTENJAN SAYILARINI DA PAYLAŞTI

Atama döneminde en fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacağını da belirten Bakan Tekin, kontenjan sayılarını da paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği kontenjan rakamları ve atamada mülakat puanının da belirleyici olduğunu söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İSTİFA ÇAĞRILARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Kontenjan sayılarını yetersiz bulan çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X'i yorum yağmuruna tutarken, yapılan istifa çağrıları sonrasında "#BakanTekinKoltuğuTerket" etiketi kısa sürede TT oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;