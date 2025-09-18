Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İttihad Temsilcisine Tepki... Feti Yıldız ve Dem Partililer Konuşmacıya Tepki Gösterdi, Bazı Dem'liler Komisyonu...

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek'in konuşmaları sırasında tartışma ve gerginlik yaşandı. Terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini ve katliamlar yaptığını, askerlerin de bir köyde insanları ateşe verdiğini söyleyen Şimşek'e önce, Komisyon Üyesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bakın sizi buraya davet ettik de askere devlete polise hakaret edin diye çağırmadık" diye tepki gösterdi. DEM Partililer ise, "Kürtlerin başına bela sizsiniz", "Allah belanızı versin" diye tepki gösterirken CHP'li Sezgin Tanrıkulu DEM'lileri sakinleştirmeye çalıştı. DEM Partili Hakkı Saruhan Oluç ile Cengiz Çiçek tepki göstererek, salondan çıkarken, Numan Kurtulmuş duruma müdahale etti. Komisyonu terkeden DEM'liler bir süre sonra yerlerine döndü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlendi.

Komisyonda, İTTİHAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, yaptığı konuşmada, Türk ve Kürt halklarının yüzyıllar boyunca devletin sahibi ve eşit vatandaşı olarak yan yana yaşadığını belirterek, "Ancak hepimizin de bildiği gibi Osmanlı Devleti'nde son dönemlerdeki Batılılaşma temayülü ve İttihat ve Terakki'nin birtakım yanlış politikaları ve Cumhuriyet'le beraber benimsenen resmi ideoloji ve bu doğrultudaki politikalar maalesef hem Osmanlı Devleti'yle hem de Cumhuriyet'in yeni rejimi ile Kürtler arasında sorunların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Kürt kimliğinin inkarı ve Kürtlerin varlığının yok sayılması, dillerinin yasaklanması, Türkleştirme, asimile etme, zorla tehcir ve katliamlar maalesef bin yıllık kardeşliğe zarar vermiştir ve sorun orada başlamıştır" dedi.

"Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK'nin aslında Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz"

Kürt sorununu anlatırken Mehmet Beşir Şimşek, şöyle konuştu:

"Devlet adına kimi yapıların devletin gücünü, imkanlarını göz önüne alarak yanlışlar yaptığını biz biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK'nin de aslında Kürt halkı adına değil, tam tersine Kürtlere büyük zararlar verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla gerek devlet adına devletin imkanlarını kullanarak istimar eden ve yanlışlar yapanlar olsun gerekse Kürt halkı adına ortaya çıkıp bir mücadele içerisine giren yapılar olsun ikisi de kime zarar ver vermiştir? Kürtleri ve Türkleri ayakta tutan o sağlam binaya zarar vermiştir. Ben burada iddia ile söylüyorum. Evet, devlet adına büyük yanlışlar yapıldı, Kürtlerin yok sayılması, tehcire zorlanması, dillerinin inkar edilmesi, Kürtlerin de aslında Türk olduğu gibi gibi… Bölgenin dağlarına taşlarına 'ya sev ya terk et', her sabah okullarda çocuklara 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' gibi maalesef yanlışlarla bir fitneye sebebiyet verildi. Fakat PKK gerçekten hiçbir zaman bu Kürtler adına bir iş yapmamıştır. PKK devletin polisiyle, askeriyle ne kadar bir çatışma içerisine girmişse bir o kadar da Kürt halkına belki daha büyük zararlar vermiştir. Bu bir hakikattir. Sanki burada PKK bütün Kürt halkının gerçek temsilcisiymiş gibi eğer bir iş yapılacaksa bu yanlıştır."

"Siz örnekler vermek istiyorum" diyerek, bölgede yapılan eylemleri anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Silvan"ın Susa köyü. Türkçesiyle Yolaç köyü. ve asker kıyafeti giyerek militanlar camide namaz kılan, imamla beraber yatsı namazını kılan cemaatin ellerini bağlıyor. Caminin avlusunda hepsini kurşuna diziyor. ve Allah diye bağran o insanlara 'Hadi Rabb'iniz gelsin, sizi kurtarsın' diyor.

PKK Kürt halkının inancına savaş atmıştır. PKK Kürt halkının inancına önce savaş açmıştır, onlarca imam bölgede katledilmiştir. ve hepsi katledirken halka onların ajan olduğunu, hain olduğunu, hatta asker olduğunu söylemişlerdir. Her ne hikmetse bölgede PKK eliyle katledilen bir gayrimüslim hain çıkmamıştır."

Terör örgütü PKK'nın eylemlerini anlatmaya devam eden Mehmet Beşir Şimşek, bir başka olayı anlatırken de "Askerler Muş'un Altınova beldesinde iki tane militan köye gidiyor diye takip ediyorlar. Sonra köyü kuşatıyor ve o köyden bir evdeki bir çocuk, sonra karakol komutanı bunu söylüyor bakın tutanaklarda var; bir çocuk zafer işareti yapmış diye sabahın üçüne kadar bekliyorlar. ve o evin reisiyle beraber hanımını, hanım hamile; 8 insanı ateşe veriyor. Bakın bunu asker yapıyor" dedi.

MHP'lilerden, DEM'lilerden tepkiler

Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bakın sizi buraya davet ettik de askere, devlete, polise hakaret edin diye çağırmadık" diye tepki gösterdi.

Feti Yıldız'ın ardından, yanlarında oturan DEM'liler de Şimşek'e tepki gösterdi. DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Rezalet bir şey bu, utanç verici. Şimdiye kadar tahammül ettik, yeter. Siz kandan besleniyorsunuz. Allah belanızı versin" derken, DEM Partili Cengiz Çiçek, "Kürtler'in başına bela sizsiniz" diye bağırdı. DEM Partili Meral Danış Beştaş da "Kullanılan dile, üsluba dikkat edilmesi gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

DEM Partilileri CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve diğer CHP'liler sakinleştirmeye çalışırken, Cengiz Çiçek ve Hakkı Saruhan Oluç salonu terketti. Salondan çıkan DEM Partililer bir süre sonra geri dönerek yerlerine oturdu.

Numan Kurtulmuş: "Geçmişi karıştırarak, geçmişin acıları üzerinden burada bir siyaset yapılmayacak"

Bu sırada Numan Kurtulmuş da duruma müdahalede bulundu. Komisyon üyelerine sakinleşmeleri çağrısı yapan Kurtulmuş, "Burada en başında itibaren şöyle bir karar aldık; herkes kendi görüşünü anlatmakta serbesttir. Ancak geçmişi karıştırarak, geçmişin acıları üzerinden burada bir siyaset yapılmayacak" dedi.

Numan Kurtulmuş, Şimşek'e hitaben sözlerine şöyle devam etti:

"Çok zor bir meselenin çözümü ile ilgili çok büyük mesafe alındı. Herkesin kullandığı dile, üsluba dikkat etmesi en önemli şartlar. Bu süreçte tabii ki 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz, büyük acılar yaşandı. Bu büyük acıların her birisinin üzerine gitmek, bu acıları deşmek, bunların üzerinde konuşmak çözüme en ufak bir fayda sağlamayacaktır. Dolayısıyla prensip olarak dedik ki 'bunları geride bırakalım.'

Hatta sizin oturduğunuz bu masanın bir tarafında şehit aileleri oturdu, gazilerimiz oturdu. Bir tarafında da Barış Anneleri oturdu. Herkes şunu söyledi; 'biz evlatlarımızı şehit verdik ama barış sağlanacaksa geçmişte yaşadıklarımızı gömmeye hazırız.' Bir başkası da dedi ki 'Biz artık evlatlarımızı gömmek değil silahlarımızı gömmek istiyoruz.' Böyle olumlu bir şekilde yürüyen süreçte ısrarla bugüne kadar asla geçmişte yaşananların gündeme getirilmesi bunların üzerinden ayrışmayı sağlayacak birtakım gelişmelere imza atılmamasını temin etmeye çalıştık. Lütfen sözlerinizi tamamlamanızı istirham ediyorum."

Konuşmasına devam eden Mehmet Beşir Şimşek, "Şüphesiz ki benim burada bunları söylememdeki kastım yapılan yanlışların tekrar edilmemesidir. ve gerçekten Kürt ve Türk halkının kardeşliğinin bin yıllarca daha devam etmesidir" dedi.