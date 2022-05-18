Midyeci Ahmet Avrupa'da büyümeye hazırlanıyor - Haberler

Midyeci Ahmet, açtığı yeni şubelerle Türkiye ve dünyada büyümeye devam ediyor. "Midyeci Ahmet", Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Almanya'da açmayı planladığı şubelerle tüm dünyaya adını duyurmaya hazırlanıyor.

Aile geleneği olan midyeciliğe 7 yaşında başlayan 'Midyeci Ahmet' olarak tanınan Ahmet Çiçek, Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de şubeler açtı. Yunanistan'da hayata geçirdiği fabrikanın ardından yönünü bir kez daha Batı'ya çeviren "Midyeci Ahmet", Almanya'nın Frankfurt şehrinde açacağı şubesiyle restoran zincirlerine Avrupa'da devam edecek. Midye zinciri, bu yeni şubesiyle birlikte günde 75 ile 100 bin adet arasında midye satmayı hedeflerken, iddialı olduğu kokoreç satışlarını da katarak günde 100 bin Euro'nun üzerinde ciro yapmayı hedefliyor. "Midyeci Ahmet", Frankfurt'un ardından 2022 yılının sonuna kadar Köln, Berlin ve Düsseldorf şehirlerinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNLÜK 1 MİLYON MİDYE ÜRETİMİ POTANSİYELİNE SAHİBİZ

Pandemide yüzde 200'lük büyüme elde ettiklerini söyleyen Ahmet Çiçek, "Midye dolmalarıyla fast food alanında zincir marka haline gelen "Midyeci Ahmet", küresel anlamda büyüyen sokak lezzetleri arasında ilk sırada yer alıyor. İlk kez 2018'de franchise sistemi ile dünyaya açtığımız markamızla, açtığımız şubeler ve üretim tesisleriyle daima en iyisine ulaşmayı amaçlıyoruz. Gıda sektörünün zorluk yaşadığı pandemi döneminde dahi hedeflerimizi gerçekleştirdik ve yakaladığımız yüzde 200'lük büyümeyle İstanbul'daki fabrikamızın yanı sıra 2020'de Yunanistan'ın Selanik şehrinde açtığımız fabrikamızla toplamda 4 bin metrekarelik alanda günlük 1 milyon midye üretimi potansiyeline sahibiz" dedi.

Yunanistan'da açtığı fabrikayla, üretim kapasitesini 10 katına çıkardıklarını belirten Çiçek, "Midyeci Ahmet", 1000'den fazla kişiye istihdam olanağı sağlarken hem yurt içi hem de yurt dışı iş imkanlarıyla dikkat çekiyor. Deniz ürünleri bakımından oldukça yoğun olan Yunanistan'da, var olan bir pazara girmenin riskine rağmen başarı elde eden midye zinciri, kendi tarzını koruyarak bulunduğu alanda aranan ve pazar payına ortak olan bir marka rolünü üstleniyor" diye konuştu.

TÜM DÜNYANIN "MİDYECİ AHMET" MARKASIYLA TANIŞMASINI HEDEFLİYORUZ

Önümüzdeki dönemde yeni üretim tesisleri açmak istediklerini söyleyen 'Midyeci Ahmet', 25 fabrika ile günde en az 1 milyar midye üretmeyi hedefliyoruz. Araştırmalara göre dünyada yıllık midye üretimi 10 milyon tonu bulurken, bu üretimin tamamını yapmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Daha hızlı ve kolay ulaşılabilir üretim alt yapısı kurulduğunda yılda 100 şube açabileceklerini belirten "Midyeci Ahmet", dünya üzerinde bütün kıtalarda bulunmayı hedefliyor.

Midyeci Ahmet hedeflerine ilişkin açıklamasının devamında, "2021 yılının sonunda 35 şubeye ulaşarak önemli bir başarıya imza attık. Körfez ülkelerinden sonra Avrupa'da büyümeye devam ediyoruz. Almanya'nın Frankfurt şehrinin yanı sıra İngiltere'de şube açmayı planlıyoruz. "Midyeci Ahmet"in, buradaki ilk şubesinin başkent Londra'da, ikincisinin ise 2022 yılının sonuna kadar Manchester'da olması planlanıyor. Hollanda'nın Amsterdam şehrinde ve daha sonra İspanya'da Madrid ve Barcelona şehirleri ile İtalya'da Milano'da şubeleşmek için çalışmalarına hızla devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'da yer almayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"MİDYECİ AHMET" AMERİKA VE ÇİN'DE ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

2022'nin sonu ile 2023'ün başlarında Amerika'da New York Times Square ve Los Angeles'da yeni yerler açmayı hedefleyen "Midyeci Ahmet", Amerika'ya yönelik midye ticaretini Kanada bölgesindeki Prens Edward Adası'nda kuracakları üretim tesisi ile güçlendirmeyi planlıyor. Amerika'nın ardından Uzak Doğu ve Çin'de de bulunmak isteyen marka, büyük bir pazar olan Çin'deki yatırımlarını Şili'de üretim yapan midye üreticileri ile beslemek için görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

Körfez ülkelerinde olağanüstü bir taleple karşılaştıklarını aktaran "Midyeci Ahmet", "Irak'ın Bağdat ile Erbil şehirlerinde açacağıöız yerler için franchise görüşmelerini sürdürüyoruz" dedi.

Avrupa ve Körfez ülkelerinde Türkiye'nin ilk kez geleneksel yemekleri dışında bir lezzetle temsil edildiğini belirten Midyeci Ahmet, 2023 yılına kadar Türkiye haricinde 20 büyük şube ile kiosk olarak adlandırılan küçük konseptli 50 şubeyi daha markalarına katacaklarını ifade etti.

"MİDYECİ AHMET", KADIN İSTİHDAMINDA DA ÖNCÜ

Kadın istihdamına destek verdiklerini söyleyen Midyeci Ahmet, "Türk, Türkmen, Orta Doğulu, Arnavut, Somalili ve birçok ülkenin vatandaşı olan kadına istihdam sağlıyoruz. Onlarca şubesinde farklı pozisyonlarda yer alan kadın çalışanlarımızın yanı sıra midye dolması üretim tesisi kurmak amacıyla 2019 yılında İzmir'de açılan Turna Kadın Kooperatifi'nde 10 Türk ve 10 Suriyeli kadına da iş imkanı sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel