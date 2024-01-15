MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( Mhp ) il ve ilçelerde 55 belediye başkan adayı daha belli oldu.

TOPLAM 165 ADAY AÇIKLANDI

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tüm partilerin adayları bir bir belli oluyor. MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti toplam 165 adayını açıklamış oldu.

KARS'TA ADAY ÖTÜGEN SENGER

Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

İşte adaylar;