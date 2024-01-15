Üye Girişi
Haberler

MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Milliyetçi Hareket Partisi; Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'de böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu. Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( Mhp ) il ve ilçelerde 55 belediye başkan adayı daha belli oldu.

TOPLAM 165 ADAY AÇIKLANDI

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tüm partilerin adayları bir bir belli oluyor. MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti toplam 165 adayını açıklamış oldu.

KARS'TA ADAY ÖTÜGEN SENGER

Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

İşte adaylar;

MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Politika Güncel Haberler

1000

Yorumlar (2)

Turbo Levent:

TALAN RANT

Yanıtla25
mehmet Yılmaz:

Nerde seyyanen zam emekli umurunuzda değil hep laf

Yanıtla01
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title