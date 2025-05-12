Bahçeli: PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak

Terör örgütü Pkk'nın tarihi kararının ardından, süreci başlatan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli, açıklamasında, "Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır" dedi.