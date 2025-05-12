Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Bahçeli: PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak

Bahçeli: PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye tarihi bir eşikte... PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak" ifadelerine yer verdi.

Terör örgütü Pkk'nın tarihi kararının ardından, süreci başlatan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli, açıklamasında, "Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

eskiden kukla oynatılırdı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

7 sinde neyse 70 inde odur. Duyda inanma

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaraşlı:

Senin sayende Türkmen beyi inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Dün şampiyonluk kupasını kaldıran antrenör bugün takımdan ayrıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.