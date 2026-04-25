MHP'li Adan, Yıldız ve Aksu'dan İstanbul İl Başkanı Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyareti

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile MHP Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri Feti Yıldız ve Faruk Aksu, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Adan, beraberindeki Yıldız ve Aksu ile partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Adan, 6 Nisan'da göreve gelen MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ı tebrik etmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk milliyetçiliğinin, Türk devletini var eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 20'nci asrındaki zaferi olduğunu ifade eden Adan, Türk milliyetçilerinin zaferinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de zaferi olduğunu belirtti.

Adan, Türk milliyetçiliği fikrinin temsilcisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu kaydederek, "Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'nin başındaki en büyük belada, 50 senedir şehit vermemize sebep olan bir meselede elini, yüreğini değil, bütünüyle vücudunu ortaya koyarak, bu meseleyi kucaklamak noktasında iradesini ön plana çıkarmıştır. Şükürler olsun Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Rize'de, Kayseri'de, Sivas'ta, Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade bir ortak referansa dönüşmüştür. Allah kendisinden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Volkan Yılmaz'ın yerel yönetim konusunda donanımlı olduğunu, göreve getirilmesini önemli gördüğünü dile getiren Adan, "İstanbul'u, belediyeleri, sorunları biliyor. Buradan İstanbul'u ışık tutacağına inanıyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Adan, bugün Türkiye'nin her kesiminde en çok konuşulan konunun istiklal ve istikrar olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Şu anda şükürler olsun buna liderimiz öncülük yapmaktadır. Önce Türkiye diyen bir siyasi geleneğe de öncülük yapmıştır. Klasik siyaset bitmiştir. Türkiye demeyen herkes kaybedecektir. Bunun da liderliğini siyasete bu kaliteliyi, değeri Genel Başkanımız getirmiş bulunmaktadır. Kiminle konuşursak, görüşürsek şunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkanımızın oluşturduğu birliktelik güçlü bir beraberliktir, Türkiye beraberliğidir. Karabağ'ın Azerbaycan'a bağlanmasıdır. Mavi Vatan projesiyle Libya'daki veya denizlerdeki haklarımızın korunmasıdır. Terörsüz Türkiye'dir. Suriye'deki düşmanlıkların ortadan kalkıp dostluğa dönüşmesidir. Bölgedeki istikrardır. Bölgenin teröristlerden kurtulmasıdır. Kısacası bir Türkiye İttifakı'dır. Allah birliğimizi bozmasın."

"Terörle mücadelede çok ciddi bir yere geldik"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, partisinin İstanbul İl Başkanlığının büyük bir mücadeleden geçmiş, kendini ispatlamış, davanın tüm birikimini bugüne kadar iletmiş, önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Davalarının büyük bir hedefi olduğunu ve bu hedef için çok çalışmaları gerektiğini belirten Yıldız, çalışmalarını sürdürürken MHP'nin kendi prensiplerine uyarak ilerlemenin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her gittiğimiz yerde üniter devlet yapımızdan taviz vermeden, ülke ve millet olarak bütünlüğümüzü bozmadan, barış ve kardeşlik içerisinde, Cumhuriyet'in temel niteliklerini tek tek aklımızdan geçirerek davamızı anlatmak zorundayız. Son 41 yılın hatta 100 yılın baş belası olan terörle mücadelede çok ciddi bir yere geldik. Terörsüz Türkiye konusunda liderimiz Devlet Bahçeli, 1 Ekim 2025'te Meclis'te DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve 22 Ekim'deki grup konuşmasıyla çerçevesi çizilen çok önemli bir süreci başlattı. Çok şükür, etaplar bir bir tamamlandı."

Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna değinerek, raporun sonuçlarını yasal düzenlemelerle hayata geçireceklerini kaydetti.

"Davamıza, liderimize yakışır bir tarzda çalışmalarımıza devam edeceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikamette, gösterdiği yolda hep beraber hiç durmadan gayretle çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

İstanbul'un, Anadolu'nun tamamını içerisinde barındıran bir şehir olduğunu aktaran Aksu, "Herkesi kucaklayarak daha çok gönle girmek maksadıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha gayretle azimle, davamıza, liderimize yakışır bir tarzda çalışmalarımıza devam edeceğiz. MHP, ilkeleri ve hedefleri büyük olan bir parti. Kimsenin aklında olmadığı dönemlerde 1980'li yılların sonunda genel başkanımız 2023 vizyonunu ortaya koymuş ve 57. hükümet döneminde de başbakan yardımcısı olduğunda onu bir devlet politikası haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul İl Başkanı Yılmaz, göreve geldiği ilk günden itibaren il yönetimiyle beraber 39 ilçenin teşekkülüyle ilgili çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul'un her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Toplumun her kesimindeki farklılıkları zenginliğimiz görerek ortak hedeflerde, ortak paydada İstanbul'a hizmet etmek için çalışacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bizim ana sloganımız 'İstanbul'la buluşuyoruz, İstanbullularla kucaklaşıyoruz.' olacak. Bunu yapmak için de önce dava arkadaşlarımızla teşkilat mensuplarımızla yönetim kurulunda olmasa dahi bu davaya, bu ülkeye sevdalı olan gönül erleriyle buluşup yekvücut bir şekilde İstanbulluların huzuruna çıkacağız. Hiç kimseyi ötelemeden, göz ardı etmeden herkesi kucaklayacağız." diye konuştu.