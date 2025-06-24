Bahçeli, 147 gün sonra MHP kürsüsünde

Bahçeli, 147 gün sonra MHP kürsüsünde
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Bahçeli, 147 gün sonra MHP kürsüsünde
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 147 gün sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında yer yer gözleri dolduğu fark edilen Bahçeli "Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir grup toplantılarına katılamıyordu. Bugün 147 gün sonra ilk kez MHP Grup Toplantısı'na katılan Bahçeli'nin konuşmasına başlarken gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

"BİZLERİ TAKİP EDEN VATANDAŞLARIMIZI SELAMLIYORUM"

Konuşmasına "Kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamt olsun yeniden bir aradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz. Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı, gönül coğrafyamızda varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizi selamlıyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

tez zamanda Allah'a yakın inşallah

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

Ülkesini seven tek lider sayın bahçeli ölmeden önce bu barişi bitirseydi keşke

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Söylenecek çok söz varda... Neyse.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Apoyu meclise sokmaya teröristleri salmaya ülkeyi bop projesıne göytürmeye yemin etmişler ülkeyi bölmeden ölmezler

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