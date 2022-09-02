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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye demek umut demektir, belediye demek uzlaşma demektir"

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24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali" programında konuştu.

24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali" programında konuştu.

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Kaynak: AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Güncel Haberler

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