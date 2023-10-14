MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail- Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum."
Kaynak: AA / Güncel