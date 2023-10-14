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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız...

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İsrail- Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Güncel Haberler

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