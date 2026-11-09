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Sorun Domenico Tedesco'daymış! O gitti, Bologna kendine geldi

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Sorun Domenico Tedesco'daymış! O gitti, Bologna kendine geldi
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Sezona kötü başlayan Bologna, 4 maçta 1 puan alan teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırıp Raffaele Palladino'yu göreve getirdi ve yeniden lige ortak oldu. Palladino yönetiminde 7 maçta 16 puan toplayan ekip, sadece Inter karşısında mağlup oldu ve diğer maçları kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Sezona oldukça formsuz başlayan Serie A ekibi Bologna, ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplayabilmiş ve yönetim kararıyla teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmıştı. Takımı Raffaele Palladino’ya emanet eden İtalyan ekibinde bu hamle meyvelerini hızla verdi.

7 MAÇTA 16 PUAN

Palladino yönetiminde Serie A'da 7 maça çıkan Bologna, bu süreçte muazzam bir performans sergileyerek 16 puanı hanesine yazdırdı. Yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Torino ile 1-1 berabere kalan kırmızı-mavililer, tek mağlubiyetini sahasında Inter’e karşı aldı. İtalyan teknik adam yönetiminde çıkılan diğer 5 mücadelede ise Bologna sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Palladino yönetimindeki Serie A maçları:

  • Bologna 1-1 Torino
  • Lecce 1-2 Bologna
  • Bologna 1-3 Inter
  • Cagliari 0-2 Bologna
  • Milan 2-4 Bologna
  • Bologna 2-1 Monza
  • Parma 1-2 Bologna
Ece Güneş
Ece Güneş
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