Sorun Domenico Tedesco'daymış! O gitti, Bologna kendine geldi

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Sezona oldukça formsuz başlayan Serie A ekibi Bologna, ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplayabilmiş ve yönetim kararıyla teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmıştı. Takımı Raffaele Palladino’ya emanet eden İtalyan ekibinde bu hamle meyvelerini hızla verdi.

7 MAÇTA 16 PUAN

Palladino yönetiminde Serie A'da 7 maça çıkan Bologna, bu süreçte muazzam bir performans sergileyerek 16 puanı hanesine yazdırdı. Yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Torino ile 1-1 berabere kalan kırmızı-mavililer, tek mağlubiyetini sahasında Inter’e karşı aldı. İtalyan teknik adam yönetiminde çıkılan diğer 5 mücadelede ise Bologna sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Palladino yönetimindeki Serie A maçları: