İmamoğlu'nun casusluk davasında MİT raporu mahkemeye ulaştı! MI6, CIA ve MOSSAD tespiti

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen casusluk davasında, mahkemenin Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) istediği araştırmanın sonucu dosyaya girdi. Davanın sanıkları arasında, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

MAHKEME, İBB SİSTEMLERİNE ERİŞİM KAYITLARINI İSTEDİ

Mahkeme, dava konusu bazı elektronik postaların göndericileri, “ibb.gov.tr” uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcıların IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespiti için MİT’ten araştırma istedi. MİT’in yazısında, sanık Hüseyin Gün’ün dijital verilerinde yer aldığı belirtilen ve İBB’ye ait olduğu ileri sürülen mail adresleri ile domain kullanıcı adı ve şifrelerine yönelik yapılan araştırmaya yer verildi.

Yazıda, Gün’ün dijital materyalleri üzerinde inceleme yapıldığı ve irtibatlı olduğu yabancı uyruklu kişilere yönelik araştırma yürütüldüğü kaydedildi.

REHBERDE ESKİ İSTİHBARAT MENSUPLARININ NUMARALARI

MİT’in yazısına göre, Gün’ün telefon rehberinde İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş kişiler, İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı eski Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı, eski Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü, eski Savunma İstihbaratı Başkanı ve eski İngiltere Özel Kuvvetler Komutanına ait telefon numaraları tespit edildi.

Rehberde ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) bünyesinde yer almış bir istihbarat memuru, ABD merkezli bir istihbarat şirketi görevlisi, ABD Ulusal İstihbarat Konseyinde görev yapmış eski bir analist ile MOSSAD’ın dış ilişkiler ve operasyonel iş birliğinden sorumlu eski başkan yardımcısına ait numaraların da bulunduğu belirtildi.

ESKİ CIA ÇALIŞANIYLA ŞİRKET KURDUĞU İDDİASI

Yazıda, Gün’ün yurt dışında siber güvenlik alanında hizmet veren şirket yetkilileriyle de irtibatının bulunduğu ifade edildi. Gün’ün, açık kaynaklarda eski bir CIA çalışanı olduğu bilgisi bulunan Aaron Barr ile birlikte ABD merkezli bir sosyal medya istihbaratı ve siber güvenlik şirketi kurduğu aktarıldı.

Bu şirket bünyesinde İBB’ye sunulmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 2019 yerel seçimleri, seçim kampanyası yönetimi ve sosyal medya tabanlı veri analizine ilişkin çeşitli sunum, rapor ve dosyalara rastlandığı belirtildi.

“X81” İSİMLİ YAPIYA AİT DOKÜMANLAR

MİT’in yazısında, materyaller arasında Türkiye’deki halk hareketliliğini ve siyasi tercihleri etkileme amacıyla kurulduğu, bünyesinde ABD ve İngiltere kökenli istihbarat analistlerinin yer aldığı belirtilen “X81” isimli yapıya ait sunum ve dokümanlara da rastlandığı aktarıldı. Söz konusu belgelerin, yapının operasyonlarını ve dijital izleme faaliyetlerini konu alan ticari nitelikte dokümanlar olduğu kaydedildi.

“BASİT BİR TİCARİ AKTÖRÜN ÖTESİNDE”

Yazının değerlendirme bölümünde, Gün’ün dijital materyalleri, telefon rehberindeki kişiler, yabancı istihbarat mensuplarıyla bağları ve hazırladığı dokümanların bir bütün olarak incelendiği belirtildi. MİT, Gün’ün basit bir ticari aktörün ötesinde istihbarat metodolojilerine hakim bir profil çizdiğini ve devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içinde olduğunu değerlendirdi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan araştırmalar neticesinde, telefon rehberinde yer alan ve aralarında MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savunma bakanlığı bürokratlığı yapmış ve eski özel kuvvetler bünyesinde çalışmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğu görülmüştür. Batılı istihbarat servisleri ve orduları bünyelerinde görev yapmış bu tarz şahısların, kamu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi, edindikleri tecrübeyi, kurdukları özel şirketler ve sivil irtibat ağları aracılığıyla özel sektöre taşıyarak çalışmalarını sürdürdükleri, devletlerin dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu durum Hüseyin Gün’ün tam da bu profildeki şahıslarla doğrudan ve yoğun bir irtibat içerisinde olduğu ve süreç içerisinde bu ağ üzerinden Türkiye’deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini göstermektedir. Sanık Gün’ün faaliyet metodolojisi incelendiğinde, yabancı istihbarat servislerinde görev yapmış şahıslardan edindiği teknik tecrübeyi, kurduğu veya ortak olduğu şirketler üzerinden ticari bir kılıfla ülkemizdeki kamu ve özel sektör bünyesinde sistematik bir irtibat ağı kurmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Gün’ün ayrıca, kriptolu haberleşme uygulamalarını, kodlu ve şifreli ifadeleri kullanması gibi hususlardan hareketle profesyonel istihbarat metodolojisine hakim olduğu görülmüştür.”

“İDDİANAMEDEKİ TESPİTLERLE UYUMLU”

Yazıda, iddianame ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler ile Gün’ün irtibatları birlikte ele alındığında, iddianamedeki tespitlerin ve bu tespitlere yönelik değerlendirmelerin MİT’in bulgularıyla uyumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA